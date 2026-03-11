Dirigió a Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn y ahora será el árbitro contra Colegiales

La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer las designaciones arbitrales para la Fecha 5 de la Primera Nacional y Gimnasia de Jujuy recibirá a Colegiales con un árbitro que el Lobo conoce bien. Se trata de Fabrizio Llobet, quien formó parte de la serie polémica ante Deportivo Madryn en el Reducido 2025, dirigiendo el partido de vuelta.

Fútbol. Milton Álvarez sobre el inicio de Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional: "El camino es insistir y ser protagonistas"

Fabrizio Llobet fue designado como juez principal del encuentro que Gimnasia de Jujuy disputará ante Colegiales por la Zona B. La terna se completa con Eduardo Lucero como asistente 1, Alejandro Schneller como asistente 2, y Nelson Bejas como cuarto árbitro.

El cruce entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Jujuy por los cuartos del Reducido 2025 estuvo cargado de controversias. El partido de ida fue suspendido en el entretiempo por supuestas amenazas hacia la terna encabezada por Lucas Comesaña.

Tras el fallo del Tribunal de Disciplina, el Aurinegro llegó a la vuelta con ventaja, al recibir un triunfo por 3-0.

En ese contexto, Llobet fue designado para dirigir el encuentro decisivo en Puerto Madryn, donde finalmente el Lobo quedó eliminado de la serie.

Cuántos partidos dirigió Fabrizio Llobet a Gimnasia de Jujuy

Hasta el momento, Llobet dirigió 12 partidos del conjunto jujeño, entre los que se incluyen el cruce de vuelta del Reducido, una decena de encuentros por la Primera Nacional y un compromiso del Torneo Transición (disputado durante la pandemia de covid-19).

En ese total, Gimnasia registra 5 derrotas, 4 triunfos y 3 empates, un historial parejo pero con saldo negativo para el equipo de barrio Luján.

Los partidos que dirigió Llobet ante el Lobo

Primera Nacional 2025 - Cuartos de final Reducido: Deportivo Riestra 1 (4) vs 0 (0) Gimnasia de Jujuy

Primera Nacional 2025 - Fecha 14: Gimnasia de Jujuy 2-1 Nueva Chicago

Primera Nacional 2025 - Fecha 3: Gimnasia de Jujuy 1-0 Talleres de Remedios de Escalada

Primera Nacional 2024 - Fecha 29: Alvarado 1-0 Gimnasia de Jujuy

Primera Nacional 2024 - Fecha 23: Guillermo Brown 0-0 Gimnasia de Jujuy

Primera Nacional 2024 - Fecha 6: Gimnasia de Jujuy 0-1- All Boys

Primera Nacional 2023 - Fecha 26: Gimnasia de Jujuy 1-0 Deportivo Maipú

Primera Nacional 2021 - Fecha 24: Gimnasia de Jujuy 1-0 All Boys

Primera Nacional 2021 - Fecha 27: Gimnasia de Jujuy 1-3 Defensores de Belgrano

Torneo Transición Primera - Grupo D: Gimnasia de Jujuy 2-2 Santamarina

Primera B Nacional 2019 - Fecha 25: Gimnasia de Jujuy 0-0 Agropecuario

Primera B Nacional 2019 - Fecha 20: Central Córdoba SdE 2-0 Gimnasia de Jujuy

Cuándo juegan Gimnasia de Jujuy vs Colegiales

De acuerdo con el fixture del equipo dirigido por Hernán Pellerano, el encuentro correspondiente a la Fecha 5 entre Gimnasia de Jujuy y Colegiales se disputará el domingo 15 de marzo, desde las 17 horas, en el Estadio 23 de Agosto. Fabrizio Llobet será el árbitro, mientras que Eduardo Lucero se sumará como Asistente 1; Alejandro Schneller como Asistente 2; y Nelson Bejas será el cuarto árbitro.

Luego, el Lobo afrontará dos compromisos consecutivos como visitante: primero, el 21 de marzo ante Tristán Suárez, y posteriormente, por la Fecha 7, visitará el viernes 27 de marzo a Chaco For Ever en el marco del duelo interzonal estipulado en el torneo.