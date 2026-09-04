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4 de septiembre de 2026 - 13:22
Sociedad.

Música con Alas abrirá una orquesta para adultos mayores en Jujuy

El nuevo espacio de la Fundación Música con Alas estará destinado a personas mayores que quieran aprender música desde cero.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Música con Alas abrirá una orquesta gratuita para adultos mayores

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La novedad fue anunciada por Analía Sivila, integrante de la Fundación Música con Alas, durante una entrevista en el noticiero de Canal 4. Allí contó que el proyecto viene siendo pensado y gestionado desde hace varios meses, con el objetivo de sumar una nueva orquesta, esta vez orientada a personas mayores.

“Dentro de poquito vamos a abrir un sueño que venimos hace meses gestionando, pensando, un espacio para los abuelitos, para las abuelitas” “Dentro de poquito vamos a abrir un sueño que venimos hace meses gestionando, pensando, un espacio para los abuelitos, para las abuelitas”

Un espacio para aprender desde cero

La orquesta para adultos mayores funcionará como un lugar de aprendizaje, encuentro y contención. Según explicó Sivila, no será necesario tener conocimientos previos ni contar con instrumento propio para participar.

La idea es que quienes siempre quisieron aprender música puedan hacerlo ahora, en un espacio gratuito, acompañado y pensado especialmente para ellos. La propuesta comenzará con cupo para 30 adultos mayores, con la intención de ampliarse más adelante.

“Vamos a empezar con una orquesta de 30 por empezar y después ir extendiendo los cupos para el año”, detalló Sivila.

También remarcó que la fundación piensa sus proyectos con continuidad, no como actividades aisladas. El objetivo es que este nuevo espacio se sostenga en el tiempo y se convierta en una propuesta permanente para los adultos mayores de Jujuy.

Las clases de Musical con Alas serán los martes y jueves de 15 a 16.30 en el Cine Select

Las clases de Musical con Alas serán los martes y jueves de 15 a 16.30 en el Cine Select

Cuándo y dónde funcionará la orquesta

La inscripción se difundirá durante los próximos días a través de las redes sociales de la fundación. Además, Música con Alas trabaja en articulación con el CEPAM para acercar la invitación a más adultos mayores.

Las clases se dictarán los martes y jueves, de 15 a 16.30, en el Cine Select. También se brindará información en el Museo Colonial, ubicado en calle Otero, al lado de la Facultad de Humanidades.

Sivila explicó que la convocatoria estará destinada a personas mayores con ganas de aprender, divertirse y compartir. “No necesitan instrumento, no necesitan tener conocimientos previos; solo las ganas de divertirse, compartir y aprender”, señaló.

La fundación nació hace 17 años con 35 niños y hoy acompaña a casi 300 chicos, adolescentes y jóvenes.

La fundación nació hace 17 años con 35 niños y hoy acompaña a casi 300 chicos, adolescentes y jóvenes.

Música como oportunidad y contención

Durante la entrevista, Analía Sivila destacó que tener un instrumento puede cambiar la vida de una persona. En el caso de los niños, adolescentes y jóvenes, la música funciona como una herramienta de aprendizaje, disciplina y contención.

Ahora, ese mismo espíritu llegará también a los adultos mayores. Sivila contó que muchas veces se acercaban abuelos y abuelas a la fundación con el deseo de aprender a tocar guitarra, violín u otros instrumentos, pero con historias de vida donde ese sueño había quedado postergado por el trabajo, las obligaciones o la falta de oportunidades.

“Ahora esa historia puede cambiar” “Ahora esa historia puede cambiar”

Para la fundación, abrir este espacio significa ampliar su misión: que la música no solo sea una posibilidad para las infancias y juventudes, sino también para quienes quieren reencontrarse con un deseo pendiente en otra etapa de la vida.

Una fundación que nació con 35 niños

Música con Alas comenzó hace 17 años como un proyecto vinculado al puesto de salud del doctor Hernán Miranda. La iniciativa fue impulsada por su fundadora, la doctora María Joaquina Gurrieri, y empezó con apenas 35 niños.

Con el paso del tiempo, el proyecto fue creciendo hasta convertirse en una fundación con personería jurídica. Hoy acompaña a casi 300 niños, adolescentes y jóvenes en distintos espacios de San Salvador de Jujuy.

Su núcleo principal funciona en el barrio El Chingo, en la Escuela República de Italia N° 447, donde nació el proyecto. Allí, la música se convirtió en una herramienta para enseñar, contener y abrir nuevas oportunidades.

El lema de la fundación resume ese espíritu:

“Música con Alas, para que los niños y jóvenes se eleven a un mundo mejor”. “Música con Alas, para que los niños y jóvenes se eleven a un mundo mejor”.

El crecimiento en otros barrios

Además del trabajo en El Chingo, la fundación abrió hace dos años un núcleo en el barrio Mariano Moreno, en articulación con la Fundación El Rescate, donde actualmente participan alrededor de 50 adolescentes.

También, con el acompañamiento del Ministerio de Salud, se puso en marcha la orquesta Intiquilla en el barrio Tupac Amaru, integrada por cerca de 45 niños.

Para Analía, cada nuevo espacio fue posible gracias al trabajo conjunto entre instituciones, el Estado y la comunidad. Los instrumentos llegaron a través de gestiones, donaciones y campañas solidarias, donde muchas personas se sumaron para apadrinar instrumentos y ayudar a sostener el crecimiento de la fundación.

  • Música con Alas abrirá una orquesta gratuita para adultos mayores.
  • Las clases serán los martes y jueves de 15 a 16.30 en el Cine Select.
  • No será necesario tener instrumento ni conocimientos previos.
  • El proyecto comenzará con cupo para 30 adultos mayores.
  • La fundación nació hace 17 años con 35 niños y hoy acompaña a casi 300 chicos, adolescentes y jóvenes.

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