Música con Alas – Sinfónico: cómo comprar las entradas para el show que reunirá a grandes artistas

Elegir el evento Música con Alas - Sinfónico 2-12-2025
Apretar el botón "COMPRAR"
Seleccionar el tipo de entrada: VIP $30.000; Preferencial $25.000; Plateas $20.000; Pullman $15.000.
Una vez que elijas el sector, apretar el botón "CONTINUAR"
Elegir la cantidad y la fila/butaca.
Apretr el botón "VERIFICAR DISPONIBILIDAD"
Completar los datos: nombre, apellido, DNI, casilla de email, teléfono, ciudad, medio de pago
Apretar el botón "COMPRAR"
Completar datos de verificación de seguridad
Seguir los pasos para colocar medio de pago (MercadoPago, Tarjeta de Crédito y Débito) y los datos personales correspondientes
Finalizar la compra
**Cabe destacar que se enviará al mail colocado la entrada mediante un código QR. Eso deberá presentarse en la puerta el día del evento.
Música con Alas - Sinfónico a beneficio y con grandes artistas
Música con Alas – Sinfónico es una propuesta artística única que reúne talento, emoción y solidaridad en un mismo escenario. Todo lo recaudado será destinado a la compra de instrumentos para niños y jóvenes que integran la Fundación, fortaleciendo su formación musical y abriendo nuevas oportunidades para su desarrollo artístico.
El evento se realizará el martes 2 de diciembre, a las 21:30 horas, en el Centro Cultural Martín Fierro.
Una grilla de artistas reconocidos por todo el mundo