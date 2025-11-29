sábado 29 de noviembre de 2025

29 de noviembre de 2025 - 10:09
Imperdible.

Música con Alas – Sinfónico: cómo comprar las entradas para el show que reunirá a grandes artistas

Este martes 2 de diciembre Música con Alas - Sinfónico reunirá a grandes artistas en una gala que promete una noche única. Conocé cómo podés adquirir las entradas y los precios.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Artistas de Música con Alas - Sinfónico

Artistas de Música con Alas - Sinfónico

Imperdible.

Cómo comprar las entradas para Música con Alas - Sinfónico

Para poder adquirir las entradas de forma online, tenés que ingresar a NorteTicket -hacer click aquí- y seguir el siguiente paso a paso:

  1. Ingresar a NorteTicket.
  2. Elegir el evento Música con Alas - Sinfónico 2-12-2025
  3. Apretar el botón "COMPRAR"
  4. Seleccionar el tipo de entrada: VIP $30.000; Preferencial $25.000; Plateas $20.000; Pullman $15.000.
  5. Una vez que elijas el sector, apretar el botón "CONTINUAR"
  6. Elegir la cantidad y la fila/butaca.
  7. Apretr el botón "VERIFICAR DISPONIBILIDAD"
  8. Completar los datos: nombre, apellido, DNI, casilla de email, teléfono, ciudad, medio de pago
  9. Apretar el botón "COMPRAR"
  10. Completar datos de verificación de seguridad
  11. Seguir los pasos para colocar medio de pago (MercadoPago, Tarjeta de Crédito y Débito) y los datos personales correspondientes
  12. Finalizar la compra

**Cabe destacar que se enviará al mail colocado la entrada mediante un código QR. Eso deberá presentarse en la puerta el día del evento.

image

Música con Alas - Sinfónico a beneficio y con grandes artistas

Música con Alas – Sinfónico es una propuesta artística única que reúne talento, emoción y solidaridad en un mismo escenario. Todo lo recaudado será destinado a la compra de instrumentos para niños y jóvenes que integran la Fundación, fortaleciendo su formación musical y abriendo nuevas oportunidades para su desarrollo artístico.

El evento se realizará el martes 2 de diciembre, a las 21:30 horas, en el Centro Cultural Martín Fierro.

Una grilla de artistas reconocidos por todo el mundo

  • AHYRE
  • Franco Barrionuevo
  • Diableros Jujeños
image

