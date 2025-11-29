Música con Alas – Sinfónico: cómo comprar las entradas para el show que reunirá a grandes artistas

Artistas de Música con Alas - Sinfónico

Se acerca el día de una gala espectacular que se vivirá en el Centro Cultural Martín Fierro de la mano de Música con Alas - Sinfónico. Esta maravillosa gala que se realizará el próximo 2 de diciembre, reunirá a grandes artistas en un espectáculo totalmente a beneficio para los niños y jóvenes que integran la Fundación. Las entradas se pueden adquirir de forma online.

Cómo comprar las entradas para Música con Alas - Sinfónico Para poder adquirir las entradas de forma online, tenés que ingresar a NorteTicket -hacer click aquí- y seguir el siguiente paso a paso:

Ingresar a NorteTicket. Elegir el evento Música con Alas - Sinfónico 2-12-2025 Apretar el botón "COMPRAR" Seleccionar el tipo de entrada: VIP $30.000; Preferencial $25.000; Plateas $20.000; Pullman $15.000. Una vez que elijas el sector, apretar el botón "CONTINUAR" Elegir la cantidad y la fila/butaca. Apretr el botón "VERIFICAR DISPONIBILIDAD" Completar los datos: nombre, apellido, DNI, casilla de email, teléfono, ciudad, medio de pago Apretar el botón "COMPRAR" Completar datos de verificación de seguridad Seguir los pasos para colocar medio de pago (MercadoPago, Tarjeta de Crédito y Débito) y los datos personales correspondientes Finalizar la compra **Cabe destacar que se enviará al mail colocado la entrada mediante un código QR. Eso deberá presentarse en la puerta el día del evento.

image Música con Alas - Sinfónico a beneficio y con grandes artistas Música con Alas – Sinfónico es una propuesta artística única que reúne talento, emoción y solidaridad en un mismo escenario. Todo lo recaudado será destinado a la compra de instrumentos para niños y jóvenes que integran la Fundación, fortaleciendo su formación musical y abriendo nuevas oportunidades para su desarrollo artístico.

El evento se realizará el martes 2 de diciembre, a las 21:30 horas, en el Centro Cultural Martín Fierro. Una grilla de artistas reconocidos por todo el mundo AHYRE

Franco Barrionuevo

Diableros Jujeños image

