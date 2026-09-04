Desde el CEDEMS denunciaron descuentos en los haberes y anunciaron una nueva Asamblea docente

La secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior ( CEDEMS ), Mercedes Sosa, dijo que por el momento “ no hay ninguna noticia por las paritarias ” y denunció “ un repetido descuento por el ejercicio del derecho a huelga ”.

Jujuy. El CEDEMS reclamó por una lista de docentes "identificados con un asterisco"

“ Hicimos una presentación en el Ministerio de Hacienda donde exigimos respuestas para saber cual es el acto administrativo mediante el cual nos están descontando", adelantó Sosa y agregó que esto es "para poder darle la continuidad jurídica al reclamo”.

En este sentido la dirigente dijo que “ el Gobierno vuelve a contestar que reafirma que no va a pagar cuando un servicio no sea prestado ”.

Mercedes Sosa anunció que “ vamos a convocar prontamente a una Asamblea para definir las acciones a seguir por todo lo que nos viene pasando en los colegios secundarios y de nivel superior”.

Reclamo docente por la FNE

La Secretaria General del CEDEMS dijo que “recibimos muchos reclamos de docentes que están siendo obligados a disponer de sus salarios para sostener la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE)”.

En este sentido Sosa sostuvo que esto “no corresponde, no están obligados a poner dinero que no tienen. Te descontaron en una protesta porque el salario no alcanza y encima tenemos que sostener de nuestros magros bolsillos la Fiesta del Estudiante”.

“No corresponde que el docente ponga para celebraciones, regalos, obsequios o manutención” y agregó que “todo para nuestros estudiantes desde lo profesional, desde nuestra capacitación y planificación, pero ahora exigirnos que sostengamos la Fiesta del estudiante es demasiado”.