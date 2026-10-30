Las dos finales del Anual 2026 de la Liga Jujeña se jugarán en el estadio 23 de Agosto

Las finales del Torneo Anual 2026 de la Liga Jujeña de Fútbol se disputarán este sábado 31 de octubre, con una modificación importante en la programación: ambos encuentros se jugarán en el Estadio 23 de Agosto. La decisión fue confirmada en las últimas horas y el precio de las entradas será de 10 mil pesos.

La jornada tendrá como protagonistas a Sportivo Palermo y Gimnasia de Jujuy, que definirán el título femenino, mientras que Altos Hornos Zapla y Talleres de Perico se enfrentarán por el campeonato masculino.

Finales del Anual 2026: horarios y precio de las entradas La Liga Jujeña había establecido la programación durante la reunión del Consejo Directivo del lunes por la noche. Sin embargo, posteriormente se confirmó que los dos partidos tendrán como escenario el estadio 23 de Agosto. Los encuentros se disputarán con el siguiente cronograma:

Final femenina: Palermo vs. Gimnasia de Jujuy Día: sábado 31 de octubre.

Horario: 19:00.

Estadio: 23 de Agosto.

Entrada: $10.000. Sportivo Palermo levantó la copa el último fin de semana al vencer por penales a Luján en la final del Torneo Clausura Femenino de la Liga Jujeña. Mientras que Gimnasia de Jujuy se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 cuando venció 4 a 1 a Talleres de Perico.

Final masculina: Zapla vs. Talleres de Perico Día: sábado 31 de octubre.

Horario: 21:00.

Estadio: 23 de Agosto.

Entrada: $10.000. Cabe recordar que en el Torneo Clausura que se definió el fin de semana pasado, Zapla venció por penales a Luján quedándose con el título. En tanto, en el Torneo Apertura, Talleres de Perico hizo lo propio ante el Merengue, ganando 2-0 con tantos de Rodrigo Morales y Gastón Mamaní.

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