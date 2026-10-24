Sportivo Palermo y Altos Hornos Zapla se consagraron campeones del Clausura de la Liga Jujeña

El fútbol jujeño vivió una noche de definiciones y festejos este viernes 23 de octubre en el estadio La Tablada, donde se disputaron las finales del Torneo Clausura “Jesús Gringo Flores” de la Liga Jujeña de Fútbol. Sportivo Palermo , en la rama femenina, y Altos Hornos Zapla , en la masculina, se consagraron campeones tras superar a Deportivo Luján en dos encuentros que se resolvieron desde los doce pasos.

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La jornada tuvo emociones hasta el último minuto, con el conjunto Granate como protagonista de ambas finales, aunque sin poder quedarse con ninguno de los dos títulos.

En el primer turno de la jornada, Sportivo Palermo y Deportivo Luján protagonizaron una final muy disputada, marcada por la paridad y las escasas situaciones de peligro frente a los arcos.

Durante los 90 minutos, ninguno de los dos equipos logró romper el cero. El encuentro fue trabado, con mucha lucha en la mitad de la cancha y pocas llegadas claras, por lo que el título debió definirse mediante una tanda de penales.

Desde los doce pasos, las jugadoras de Palermo mostraron mayor efectividad y se impusieron por 4 - 3, desatando los festejos del conjunto Canario, con la atajada final de la arquera Micaela Coronel.

De esta manera, Sportivo Palermo sumó una nueva estrella a su historia y volvió a demostrar su protagonismo dentro del fútbol femenino jujeño, coronando su participación en el Clausura con otro campeonato.

Altos Hornos Zapla empató sobre el final y se quedó con el título masculino

En el segundo encuentro de la noche, Altos Hornos Zapla y Deportivo Luján protagonizaron una final cargada de tensión y emociones, que tuvo su momento decisivo en los últimos minutos.

El Granate logró ponerse en ventaja gracias a un gol de su delantero Oscar Caram y parecía encaminarse hacia la consagración. Sin embargo, cuando el partido ingresaba en su tramo final, apareció Mariano Costilla para cambiar la historia.

A los 43 minutos del segundo tiempo, el futbolista de Zapla convirtió el empate 1 a 1 y llevó la definición a los penales, devolviéndole la ilusión al conjunto de Palpalá.

En la tanda decisiva, el Merengue fue más efectivo y terminó imponiéndose por 4 a 2, resultado que le permitió quedarse con el título del Torneo Clausura “Jesús Gringo Flores”.

El gol agónico de Costilla fue determinante para que Zapla pudiera mantener vivo su sueño y terminar levantando un nuevo trofeo en el fútbol jujeño.