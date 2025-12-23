martes 23 de diciembre de 2025

23 de diciembre de 2025 - 20:10
Final.

Gorriti venció a Cuyaya por penales y es el campeón femenino de la Liga Jujeña

Las diablas se quedaron con el titulo "Pajarito Conde". Fue 4 a 2 en los penales, tras igualar 1 a 1 en tiempo reglamentario.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
El Torneo Continuidad es para Gorriti.

El Torneo Continuidad es para Gorriti.

Las diablas se habían adelantado con gol de Agustina Gramajo el día domingo y el partido se interrumpió a los 37 minutos del primer tiempo por un fuerte temporal el domingo por la tarde en el estadio La Tablada.

Este martes se reanudó el encuentro en el estadio capitalino y Cuyaya igualó a los 20 minutos con tiro libre de Yesica Ruiz, llevando la definición a penales.

Gorriti femenino

Penales

La primera en ejecutar fue la delantera Vanesa Paz no falló: potente al ángulo, 1-0 para Cuyaya. Gorriti respondió con precisión quirúrgica, empatando 1-1 con la central del equipo de Gorriti. El turno de Sajama, de Cuyaya, trajo el primer silencio: el balón se fue por encima del travesaño, y Gorriti tomó ventaja 2-1 con el gol de Valentina Ridolfo, que cobró con frialdad. Burgos, de Cuyaya, se enfrentó a Pilar Cazón, la arquera de Gorriti con un disparo al centro y el marcador se estiró un 3-1.

Abigail Puca amplió para Gorriti en el quinto penal, 4-1, pero Yesica Ruiz revivió a Cuyaya con un remate perfecto, 4-2. Llegó el minuto de la verdad: Agustina Gramajo, autora del gol en tiempo reglamentario, cargó con la responsabilidad final y con efectividad, marcó el último penal para levantar la copa.

Capitana Gorriti con el premio

Capitana Cuyaya - sub campeón

Ciudad de Nieva campeón en el masculino

Ciudad de Nieva se consagró campeón del torneo “Pajarito” Conde tras imponerse a Cuyaya por 3 a 2 en la definición por penales, luego de empatar en el tiempo reglamentario, en una final apasionante disputada el pasado domingo en el estadio La Tablada.

