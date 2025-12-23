Gorriti venció a Cuyaya por penales y es el campeón femenino de la Liga Jujeña

El Torneo Continuidad es para Gorriti.

El Club Atlético Gorriti se coronó campeón del Torneo "Pajarito Conde" de la Liga Jujeña al derrotar a Cuyaya en la definición por 4 a 2 en los penales, luego de un empate 1-1 en el reinicio del partido suspendido por temporal. El premio que se llevan las campeonas es de un millón de pesos para el equipo.

Las diablas se habían adelantado con gol de Agustina Gramajo el día domingo y el partido se interrumpió a los 37 minutos del primer tiempo por un fuerte temporal el domingo por la tarde en el estadio La Tablada.

Este martes se reanudó el encuentro en el estadio capitalino y Cuyaya igualó a los 20 minutos con tiro libre de Yesica Ruiz, llevando la definición a penales.

Gorriti femenino Penales La primera en ejecutar fue la delantera Vanesa Paz no falló: potente al ángulo, 1-0 para Cuyaya. Gorriti respondió con precisión quirúrgica, empatando 1-1 con la central del equipo de Gorriti. El turno de Sajama, de Cuyaya, trajo el primer silencio: el balón se fue por encima del travesaño, y Gorriti tomó ventaja 2-1 con el gol de Valentina Ridolfo, que cobró con frialdad. Burgos, de Cuyaya, se enfrentó a Pilar Cazón, la arquera de Gorriti con un disparo al centro y el marcador se estiró un 3-1.

Abigail Puca amplió para Gorriti en el quinto penal, 4-1, pero Yesica Ruiz revivió a Cuyaya con un remate perfecto, 4-2. Llegó el minuto de la verdad: Agustina Gramajo, autora del gol en tiempo reglamentario, cargó con la responsabilidad final y con efectividad, marcó el último penal para levantar la copa. Capitana Gorriti con el premio Capitana Cuyaya - sub campeón Ciudad de Nieva campeón en el masculino Ciudad de Nieva se consagró campeón del torneo “Pajarito” Conde tras imponerse a Cuyaya por 3 a 2 en la definición por penales, luego de empatar en el tiempo reglamentario, en una final apasionante disputada el pasado domingo en el estadio La Tablada.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.