Gorriti venció a Cuyaya por penales y es el campeón femenino de la Liga Jujeña

Las diablas se habían adelantado con gol de Agustina Gramajo el día domingo y el partido se interrumpió a los 37 minutos del primer tiempo por un fuerte temporal el domingo por la tarde en el estadio La Tablada.
Este martes se reanudó el encuentro en el estadio capitalino y Cuyaya igualó a los 20 minutos con tiro libre de Yesica Ruiz, llevando la definición a penales.
Penales
La primera en ejecutar fue la delantera Vanesa Paz no falló: potente al ángulo, 1-0 para Cuyaya. Gorriti respondió con precisión quirúrgica, empatando 1-1 con la central del equipo de Gorriti. El turno de Sajama, de Cuyaya, trajo el primer silencio: el balón se fue por encima del travesaño, y Gorriti tomó ventaja 2-1 con el gol de Valentina Ridolfo, que cobró con frialdad. Burgos, de Cuyaya, se enfrentó a Pilar Cazón, la arquera de Gorriti con un disparo al centro y el marcador se estiró un 3-1.
Abigail Puca amplió para Gorriti en el quinto penal, 4-1, pero Yesica Ruiz revivió a Cuyaya con un remate perfecto, 4-2. Llegó el minuto de la verdad: Agustina Gramajo, autora del gol en tiempo reglamentario, cargó con la responsabilidad final y con efectividad, marcó el último penal para levantar la copa.