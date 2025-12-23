martes 23 de diciembre de 2025

23 de diciembre de 2025 - 09:51
Deportes.

Gimnasia de Jujuy y Talleres juegan la final del Anual Masculino: horario y entradas

Este martes Gimnasia de Jujuy y Talleres de Perico disputarán la final del Anual Masculino de la Liga Jujeña. Conocé todos los detalles.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy - Talleres de Perico

Detalles de la final del Anual Masculino entre Gimnasia de Jujuy y Talleres de Perico

El campeón del Torneo Apertura -Talleres de Perico- y el campeón del Torneo Clausura -Gimnasia de Jujuy- disputarán este martes 23 de diciembre, la final del Torneo Anual Masculino de la Liga Jujeña. Desde la organización confirmaron que el choque de campeones será a partir de las 21 horas, en el Estadio La Tablada, y se contará con ambas parcialidades.

talleres de perico y gimnasia de jujuy

En ese marco, detallaron que los simpatizantes de Gimnasia de Jujuy ingresarán por avenida Córdoba, mientras que los hinchas de Talleres de Perico, ingresarán por calle Martín Fierro.

En tanto, las entradas tendrán un costo de $5000. Y aquellos que ingresen hasta las 19.00 horas, podrán hacerlo de forma gratuita.

Talleres de Perico campeón del Torneo Apertura 2025

Talleres de Perico se consagró campeón del Torneo Apertura luego de vencer por penales a Altos Hornos Zapla en una final que tuvo de todo. Tras igualar 1 a 1 en los 90 minutos, el equipo periqueño se impuso 4-3 en la definición desde los doce pasos, con una destacada actuación de su joven arquero Gabriel Sosa.

talleres de perico campeon torneo apertura

Gimnasia de Jujuy se coronó en el Torneo Clausura 2025

Gimnasia de Jujuy se consagró campeón del Torneo Clausura de la Liga Jujeña al vencer por 3-1 en los penales a Malvinas, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario. Bajo el arbitraje de Martín Pereyra, acompañado por los asistentes José Ibáñez y Edgar Segovia, el conjunto albiceleste mostró garra, temple y efectividad para quedarse con una final que lo llevó a sumar un nuevo título.

image

