Gimnasia de Jujuy y Talleres juegan la final del Anual Masculino: horario y entradas

Detalles de la final del Anual Masculino entre Gimnasia de Jujuy y Talleres de Perico
El campeón del Torneo Apertura -Talleres de Perico- y el campeón del Torneo Clausura -Gimnasia de Jujuy- disputarán este martes 23 de diciembre, la final del Torneo Anual Masculino de la Liga Jujeña. Desde la organización confirmaron que el choque de campeones será a partir de las 21 horas, en el Estadio La Tablada, y se contará con ambas parcialidades.
En ese marco, detallaron que los simpatizantes de Gimnasia de Jujuy ingresarán por avenida Córdoba, mientras que los hinchas de Talleres de Perico, ingresarán por calle Martín Fierro.
En tanto, las entradas tendrán un costo de $5000. Y aquellos que ingresen hasta las 19.00 horas, podrán hacerlo de forma gratuita.
Talleres de Perico campeón del Torneo Apertura 2025
Talleres de Perico se consagró campeón del Torneo Apertura luego de vencer por penales a Altos Hornos Zapla en una final que tuvo de todo. Tras igualar 1 a 1 en los 90 minutos, el equipo periqueño se impuso 4-3 en la definición desde los doce pasos, con una destacada actuación de su joven arquero Gabriel Sosa.
Gimnasia de Jujuy se coronó en el Torneo Clausura 2025
Gimnasia de Jujuy se consagró campeón del Torneo Clausura de la Liga Jujeña al vencer por 3-1 en los penales a Malvinas, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario. Bajo el arbitraje de Martín Pereyra, acompañado por los asistentes José Ibáñez y Edgar Segovia, el conjunto albiceleste mostró garra, temple y efectividad para quedarse con una final que lo llevó a sumar un nuevo título.