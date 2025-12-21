Ciudad de Nieva se consagró campeón de la Liga Jujeña tras vencer a Cuyaya por penales

Ciudad de Nieva se consagró campeón de la Liga Jujeña

Ciudad de Nieva se consagró campeón del torneo “Pajarito” Conde tras imponerse a Cuyaya por 3 a 2 en la definición por penales, luego de empatar en el tiempo reglamentario, en una final apasionante disputada este domingo en el estadio La Tablada.

image El encuentro decisivo tuvo todos los condimentos de una gran final. Desde el inicio, ambos equipos salieron a buscar el protagonismo, con intensidad, orden táctico y buen manejo de la pelota. Tanto el Bandeño como el León generaron situaciones claras, pero las defensas y los arqueros respondieron con solvencia, evitando que el marcador se abriera durante los 90 minutos.

Con la paridad sostenida hasta el final, el título se resolvió desde el punto penal. Allí, Ciudad de Nieva mostró mayor eficacia y temple en un momento clave. El gran protagonista fue el arquero Samudio, quien atajó dos remates y se transformó en la figura determinante de la jornada, desatando el festejo de sus compañeros y de la hinchada presente en el estadio La Tablada.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) La consagración le permite a Ciudad de Nieva cerrar una campaña destacada en el torneo organizado por la Liga Jujeña de Fútbol, ratificando su protagonismo en el fútbol local y celebrando un título muy esperado. Para Cuyaya, en tanto, quedó el reconocimiento por el esfuerzo y el buen nivel mostrado a lo largo de la competencia, pese a quedarse a las puertas del campeonato. image

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.