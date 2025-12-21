Ciudad de Nieva se consagró campeón de la Liga Jujeña tras vencer a Cuyaya por penales

El encuentro decisivo tuvo todos los condimentos de una gran final. Desde el inicio, ambos equipos salieron a buscar el protagonismo, con intensidad, orden táctico y buen manejo de la pelota. Tanto el Bandeño como el León generaron situaciones claras, pero las defensas y los arqueros respondieron con solvencia, evitando que el marcador se abriera durante los 90 minutos.
Con la paridad sostenida hasta el final, el título se resolvió desde el punto penal. Allí, Ciudad de Nieva mostró mayor eficacia y temple en un momento clave. El gran protagonista fue el arquero Samudio, quien atajó dos remates y se transformó en la figura determinante de la jornada, desatando el festejo de sus compañeros y de la hinchada presente en el estadio La Tablada.