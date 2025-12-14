Quedaron definidos los finalistas de la Liga Jujeña

Cuyaya logró una destacada actuación al clasificarse a las finales en ambas ramas, mientras que Ciudad de Nieva y Atlético Gorriti aseguraron su lugar en los encuentros decisivos del certamen organizado por la Liga Jujeña.

Quedaron definidos los finalistas de la Liga Jujeña El Torneo Continuidad “Hugo Cid Conde” de la Liga Jujeña de Fútbol ya tiene definidos a los equipos que disputarán las finales, luego de un fin de semana cargado de acción con la disputa de las semifinales en la rama masculina y femenina.

En el certamen masculino, Cuyaya consiguió el primer boleto al partido decisivo tras superar a General Belgrano con una actuación sólida y efectiva, que le permitió avanzar sin sobresaltos.

El segundo finalista surgió del cruce entre Ciudad de Nieva y Deportivo El Cruce, encuentro que terminó igualado durante el tiempo reglamentario. La clasificación se resolvió desde el punto penal, instancia en la que el conjunto de Nieva mostró mayor precisión para sellar su pase a la final, donde se medirá ante Cuyaya.

En el torneo femenino, Cuyaya volvió a decir presente al imponerse por la mínima diferencia frente a la Asociación Atlética La Viña, resultado que le permitió acceder al partido definitorio. image La otra finalista será Atlético Gorriti, que avanzó tras una ajustada definición por penales frente a Los Perales, luego de un empate en el tiempo reglamentario. En ese encuentro, la arquera Pilar Cazón fue determinante y se destacó como una de las figuras. Las fechas y horarios de las finales se confirmarán mañana, una vez que los directivos de la Liga Jujeña mantengan la habitual reunión de los lunes con los clubes participantes.

