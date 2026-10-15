Escándalo en Catamarca: la Liga Jujeña cayó 2-1 en un partido con 12 expulsados

El seleccionado de la Liga Jujeña de Fútbol cayó 2-1 frente a su par de Catamarca en condición de visitante tras el 0 a 0 en la ida, en un partido que terminó envuelto en una fuerte polémica por las decisiones del árbitro tucumano Eloy Guzmán. El encuentro por la Copa País estuvo marcado por múltiples expulsiones , tanto de jugadores como de integrantes de los cuerpos técnicos.

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Axel Rivero convirtió el único gol del conjunto jujeño, que no logró revertir el resultado en un compromiso cargado de tensión y decisiones arbitrales cuestionadas.

El desarrollo del encuentro estuvo atravesado por las expulsiones. Durante el primer tiempo , Iván Mamaní vio la tarjeta roja y dejó al seleccionado jujeño con un futbolista menos.

La situación se complicó todavía más sobre el cierre del partido, cuando Pablo Barro y Fabricio Zapana también fueron expulsados. A estas decisiones se sumó la expulsión de todos los integrantes del cuerpo técnico de la Liga Jujeña.

Del lado de Catamarca, los futbolistas Ontivero y Ceballos recibieron la tarjeta roja durante el segundo tiempo. Además, el entrenador del seleccionado local también fue expulsado.

El árbitro tucumano Eloy Guzmán quedó en el centro de la controversia por su actuación en un partido que terminó con un clima de máxima tensión.

Doce expulsados en una tarde caliente en Catamarca

Uno de los datos más llamativos del encuentro fue la cantidad de sanciones disciplinarias. Entre futbolistas y miembros de los cuerpos técnicos, se registraron 12 expulsiones.

De ese total, siete correspondieron a la delegación de la Liga Jujeña y cinco a la Liga de Catamarca, según el balance informado.

En cuanto al resultado deportivo, el seleccionado catamarqueño se quedó con la victoria por 2-1 con goles de Javier Bustamante y Enzo Mercado Rusch, mientras que Axel Rivero fue el encargado de marcar el descuento para los jujeños.

De esta manera, la Liga Jujeña regresó de Catamarca con una derrota en un encuentro cuyo resultado quedó atravesado por las polémicas arbitrales y las numerosas expulsiones.