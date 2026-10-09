Quedaron definidos los finalistas del Clausura de la Liga Jujeña

La Liga Jujeña de Fútbol ya tiene definidos a los protagonistas que buscarán quedarse con el título del Torneo Clausura "Gringo Flores" 2026. Tras unas semifinales cargadas de emoción, tres de los cuatro encuentros se resolvieron por penales y quedaron confirmadas las finales tanto en la rama femenina como en la masculina.

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El gran protagonista de esta instancia fue Deportivo Luján , que logró clasificarse a las dos finales y tendrá la posibilidad de conquistar ambos campeonatos. En femenino se enfrentará a Palermo, mientras que en masculino tendrá como rival a Altos Hornos Zapla.

Las semifinales femeninas tuvieron un denominador común: ambas se definieron desde los doce pasos.

Deportivo Luján consiguió su clasificación después de superar a La Viña en la tanda de penales, en un encuentro que mantuvo la incertidumbre hasta el final.

Por su parte, Sportivo Palermo también necesitó recurrir a los penales para dejar en el camino a Gimnasia y Esgrima de Jujuy tras el 1 a 1 y asegurarse un lugar en el partido decisivo y en busca en un nuevo titulo en su enorme vitrina.

De esta manera, Luján y Palermo protagonizarán la gran final femenina, en un cruce que definirá al nuevo campeón del Clausura.

Fútbol masculino: Luján y Zapla, cara a cara en la final

En la rama masculina, Deportivo Luján consiguió el pase a la final tras derrotar por 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima de Jujuy con gol de Emanuel Vatt Castro. El Granate logró imponerse en el tiempo reglamentario y se convirtió en el primer finalista.

En la otra semifinal, Altos Hornos Zapla y Cuyaya protagonizaron un duelo que terminó resolviéndose desde el punto penal tras el 2 a 2 en los noventa minutos. El Merengue fue más efectivo en la definición y consiguió el boleto al encuentro decisivo.

Así, Luján y Altos Hornos Zapla disputarán la final masculina, con dos equipos que buscarán cerrar el torneo levantando el trofeo.