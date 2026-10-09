viernes 09 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de octubre de 2026 - 19:23
Deportes.

Quedaron definidos los finalistas del Clausura de la Liga Jujeña

Luján disputará las dos finales del Torneo Clausura de la Liga Jujeña. Palermo será su rival en femenino y Zapla en masculino.

+ Seguir en
Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Los cuatro finalistas de la Liga Jujeña.&nbsp;

Los cuatro finalistas de la Liga Jujeña. 

La Liga Jujeña de Fútbol ya tiene definidos a los protagonistas que buscarán quedarse con el título del Torneo Clausura "Gringo Flores" 2026. Tras unas semifinales cargadas de emoción, tres de los cuatro encuentros se resolvieron por penales y quedaron confirmadas las finales tanto en la rama femenina como en la masculina.

Lee además
Ambos clubes recibieron la licencia y jugarán el Regional.
Deportes.

Los Perales y Luján jugarán el Torneo Regional Federal Amateur
Las selecciones Sub 13 y Sub 15 de la Liga Jujeña debutan enel Torneo Nacional de Selecciones
Deportes.

Las selecciones Sub 13 y Sub 15 de la Liga Jujeña de Fútbol debutan en el Torneo Nacional

El gran protagonista de esta instancia fue Deportivo Luján, que logró clasificarse a las dos finales y tendrá la posibilidad de conquistar ambos campeonatos. En femenino se enfrentará a Palermo, mientras que en masculino tendrá como rival a Altos Hornos Zapla.

Fútbol femenino: Luján y Palermo jugarán por el título

Las semifinales femeninas tuvieron un denominador común: ambas se definieron desde los doce pasos.

Deportivo Luján consiguió su clasificación después de superar a La Viña en la tanda de penales, en un encuentro que mantuvo la incertidumbre hasta el final.

Por su parte, Sportivo Palermo también necesitó recurrir a los penales para dejar en el camino a Gimnasia y Esgrima de Jujuy tras el 1 a 1 y asegurarse un lugar en el partido decisivo y en busca en un nuevo titulo en su enorme vitrina.

De esta manera, Luján y Palermo protagonizarán la gran final femenina, en un cruce que definirá al nuevo campeón del Clausura.

Fútbol masculino: Luján y Zapla, cara a cara en la final

En la rama masculina, Deportivo Luján consiguió el pase a la final tras derrotar por 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima de Jujuy con gol de Emanuel Vatt Castro. El Granate logró imponerse en el tiempo reglamentario y se convirtió en el primer finalista.

En la otra semifinal, Altos Hornos Zapla y Cuyaya protagonizaron un duelo que terminó resolviéndose desde el punto penal tras el 2 a 2 en los noventa minutos. El Merengue fue más efectivo en la definición y consiguió el boleto al encuentro decisivo.

Así, Luján y Altos Hornos Zapla disputarán la final masculina, con dos equipos que buscarán cerrar el torneo levantando el trofeo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Los Perales y Luján jugarán el Torneo Regional Federal Amateur

Las selecciones Sub 13 y Sub 15 de la Liga Jujeña de Fútbol debutan en el Torneo Nacional

Se definieron los semifinalistas de la Liga Jujeña de Fútbol

La Liga Jujeña definió las semifinales del Clausura: días, horarios y partidos

El seleccionado de la Liga Jujeña vive un gran presente y va por más en la Copa País

Las más leídas

Matrimonio y Unión Convivencial tienen diferencias legales video
Sociedad.

Matrimonio o Unión Convivencial: qué derechos cambian ante la ley

Clásico del Norte: árbitro, horario y entradas para el Lobo vs Gimnasia y Tiro
Deportes.

Clásico del Norte: árbitro, horario y entradas para el Lobo vs Gimnasia y Tiro

La lluvia acompaña una mañana complicada en el ingreso a San Salvador de Jujuy. Tres vehículos protagonizaron un choque en Ruta 66. video
Jujuy.

Choque en cadena en Ruta 66: tres vehículos involucrados y demoras para ingresar a San Salvador de Jujuy

Lluvias en Jujuy 
Jujuy.

La inestabilidad llegó para quedarse: cómo va a estar el fin de semana en Jujuy

Las familias van a la escuela (imagen archivo).
Educación.

Ingreso a primer año en Jujuy: este viernes se realiza "Las familias van a la escuela"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel