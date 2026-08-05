Los Perales y Luján jugarán el Torneo Regional Federal Amateur

El Club Social, Cultural y Deportivo Los Perales y el Club Deportivo Luján recibieron las licencias deportivas aprobadas por el Consejo Federal para participar del próximo Torneo Regional Federal Amateur . De esta manera, ambos equipos capitalinos tendrán la posibilidad de representar nuevamente al fútbol jujeño en el ámbito nacional.

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A través de un comunicado oficial, el club informó la aprobación de la licencia que había solicitado por intermedio de la Liga Jujeña de Fútbol. El pedido estaba respaldado por el desempeño deportivo alcanzado por el equipo durante la actual temporada.

La habilitación le permitirá al Gaucho integrar el Regional Amateur, competencia organizada por el Consejo Federal y disputada por clubes de distintas ligas del interior del país. Los Perales había iniciado las gestiones en junio y aguardaba la resolución definitiva para comenzar a planificar su participación.

La última participación del conjunto capitalino en una competencia organizada por el Consejo Federal fue en 2017 , cuando disputó el Torneo Federal C , certamen que antecedió al actual Regional Amateur.

En aquella edición, Los Perales consiguió la clasificación después de ganar el cuadrangular organizado por la Liga Jujeña. Posteriormente, superó la fase inicial y avanzó a las instancias eliminatorias del campeonato.

De esta manera, el Gaucho volverá al escenario federal después de nueve años, con el desafío de representar al fútbol jujeño y competir por uno de los ascensos que entrega el torneo.

Los Perales perdió 2 a 1

Deportivo Luján disputó la edición 2025/2026

Deportivo Luján viene de participar en el Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026. El Granate había conseguido la clasificación luego de vencer por 2 a 1 a Malvinas FC en un partido definitorio disputado en el estadio La Tablada.

Durante esa campaña, Luján superó la fase inicial y avanzó hasta los octavos de final, instancia en la que enfrentó a Altos Hornos Zapla.