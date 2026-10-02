Las selecciones Sub 13 y Sub 15 de la Liga Jujeña de Fútbol debutan en el Torneo Nacional

Las selecciones Sub 13 y Sub 15 de la Liga Jujeña debutan en el Torneo Nacional de Selecciones

La espera terminó para el fútbol juvenil jujeño. Este domingo 4 de octubre, las selecciones Sub 13 y Sub 15 de la Liga Jujeña de Fútbol harán su debut oficial frente a sus pares de la Liga Tucumana, en el marco del Torneo Nacional de Selecciones.

La jornada se disputará en el estadio “La Tablada” y tendrá dos partidos. El primero comenzará a las 10:00, con la presentación de la categoría Sub 13, mientras que desde las 12:00 será el turno de la Sub 15.

Doble jornada en La Tablada Los equipos jujeños llegan a este compromiso luego de varias semanas de preparación y con el objetivo de tener un buen inicio en una competencia que reúne a seleccionados juveniles de distintas ligas del país.

Las selecciones Sub 13 y Sub 15 de la Liga Jujeña debutan en el Torneo Nacional de Selecciones La Selección Sub 13 es dirigida por Pablo Miranda, mientras que Daniel Álvarez García está al frente del combinado Sub 15. Ambos entrenadores, junto a sus cuerpos técnicos, trabajaron en la conformación de los planteles que representarán a la Liga Jujeña. El estreno será ante un rival de peso como la Liga Tucumana, en una jornada que marcará el comienzo del camino para los juveniles jujeños en el certamen nacional.

La Liga Jujeña de Fútbol busca hacer historia El Torneo Nacional de Selecciones de Ligas es una competencia organizada por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino que nuclea a los seleccionados representativos de las distintas ligas del interior del país. Participan las selecciones conformadas por jugadores que disputan los torneos locales de sus respectivas ligas regionales afiliadas a la AFA. Se busca fomentar el desarrollo, la integración federal y la competencia deportiva entre las distintas regiones de las provincias argentinas. Las selecciones Sub 13 y Sub 15 de la Liga Jujeña debutan en el Torneo Nacional de Selecciones La expectativa está puesta en el rendimiento de los jóvenes futbolistas y en la posibilidad de avanzar en una competencia que busca potenciar y visibilizar nuevos talentos del fútbol del interior.

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