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16 de septiembre de 2026 - 19:41
Deportes.

Triunfazo de la Liga Jujeña de Fútbol en Tucumán por la Copa País

La Selección de la Liga Jujeña de Fútbol derrotó a su par tucumano por el partido de ida de la Copa País.

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Triunfazo de la Liga Jujeña de Fútbol en Tucumán por la CopaPaís

Triunfazo de la Liga Jujeña de Fútbol en Tucumán por la Copa País

El seleccionado masculino de la Liga Jujeña de Fútbol consiguió un importante triunfo en la Copa País al derrotar 3 a 1 a la Liga Tucumana de Fútbol, por el partido de ida correspondiente a la segunda ronda del certamen.

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El conjunto jujeño logró sacar una buena diferencia en el primer cruce de la serie y quedó bien posicionado de cara al partido de vuelta, en el que buscará sellar la clasificación a la próxima instancia. Ezequiel Marcani y Axel Rivero fueron los encargados de convertir los goles para el equipo que representa a Jujuy.

Rivero tuvo una destacada actuación al marcar en dos oportunidades, mientras que Marcani completó el marcador para el 3 a 1 definitivo. El resultado permite al seleccionado jujeño encarar con ventaja el segundo encuentro de la serie ante el combinado tucumano.

Un equipo que representa a toda la Liga Jujeña de Fútbol

El plantel está integrado por futbolistas pertenecientes a diferentes instituciones afiliadas a la Liga Jujeña de Fútbol. Más allá de la competencia habitual entre los clubes, la Copa País reúne a jugadores que en esta oportunidad comparten camiseta y un mismo objetivo: representar al fútbol jujeño y avanzar en el torneo.

De esta manera, el desafío trasciende los colores de cada institución y pone en primer plano el sentido de pertenencia hacia la Liga y la representación de Jujuy.

Ahora deberá sostener la ventaja en el encuentro de vuelta frente a la Liga Tucumana la semana próxima, en una serie que todavía tiene 90 minutos por delante. El sueño de continuar en la Copa País sigue vigente para un plantel que busca llevar al fútbol jujeño lo más lejos posible en el certamen.

Suspenden la fecha

La Fecha 9 del Torneo Clausura “Jesús ‘Gringo’ Flores” de la Liga Jujeña de Fútbol fue suspendida y no se disputará este fin de semana, tanto en la Primera División Femenina como Masculina. La decisión fue tomada por unanimidad por el Consejo Directivo y está vinculada con la participación del Seleccionado Masculino en la instancia nacional de la Copa País.

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