Fórmula 1: cómo será el calendario 2027, con más carreras sprint y cambios de circuitos

La Fórmula 1 dio a conocer el cronograma oficial para 2027 , una temporada que contará con 24 Grandes Premios distribuidos en 22 países . El nuevo calendario contempla el retorno de Portugal y Turquía , además de un incremento en la cantidad de competencias sprint, que pasarán de seis a 10 fechas .

La actividad comenzará el 14 de marzo en Bahréin , sede que también recibirá las únicas pruebas de pretemporada, programadas entre el 24 y el 27 de febrero . El cierre del campeonato está previsto para el 5 de diciembre en Abu Dhabi , después de las últimas carreras del año, entre las que estará incluida Qatar .

El calendario definido por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) recorrerá los cinco continentes e incorporará nuevamente dos circuitos que quedaron fuera de la temporada 2026 .

El Autódromo Internacional do Algarve, ubicado en Portimão , volverá a formar parte del campeonato después de su última participación en 2021, mientras que el trazado de Estambul retomará su lugar en octubre , como parte de la etapa asiática del calendario.

El inicio de la temporada estará marcado por dos Grandes Premios consecutivos en Medio Oriente, con Bahréin y Arabia Saudita como escenarios, antes del desembarco de la Fórmula 1 en Melbourne. A continuación será el turno de Australia, que ocupará la tercera posición del cronograma, y luego llegarán Japón y China, en el marco del primer recorrido por Asia y Oceanía.

Más adelante, la categoría afrontará dos carreras en América del Norte. Miami tendrá su competencia el 9 de mayo, mientras que Canadá hará lo propio el 23 de mayo. La distancia entre ambas fechas evitará que el Gran Premio canadiense se dispute en simultáneo con las 500 Millas de Indianápolis, una de las competencias más importantes de IndyCar.

El formato sprint gana protagonismo en la temporada 2027

Una de las modificaciones más destacadas del calendario estará vinculada con el formato sprint, que aumentará su presencia hasta alcanzar 10 competencias a lo largo de 2027. Bahréin, Australia, Japón, Mónaco y Abu Dhabi incorporarán esta modalidad, que la Fórmula 1 implementa desde 2021 en determinados Grandes Premios.

El resto de las pruebas sprint volverán a disputarse en Canadá, Gran Bretaña, Italia, San Pablo y Qatar. Entre las novedades, la llegada de Mónaco despierta particular interés debido a las características de su circuito callejero, donde las posibilidades de realizar adelantamientos suelen ser limitadas durante las carreras.

Durante los fines de semana que incluyan una carrera sprint, la Fórmula 1 contará con dos instancias de clasificación. La primera se realizará el viernes y determinará la conformación de la grilla para la sprint, mientras que la segunda tendrá lugar el sábado y establecerá el orden de partida para el Gran Premio principal.

De acuerdo con los datos difundidos por la categoría, las jornadas que incorporan el formato sprint convocan un 12% más de espectadores en total que aquellas que mantienen el esquema tradicional.

La Fórmula 1 destaca el impacto del formato sprint

La categoría también señaló que la clasificación correspondiente a la sprint puede reunir una audiencia hasta tres veces superior a la registrada durante las sesiones de entrenamientos libres. A partir de estas cifras, el 82% de quienes concurren a los circuitos entiende que este formato incrementa el valor de la experiencia adquirida con su entrada, mientras que el 75% de los seguidores considera que contribuye a mejorar el desarrollo de la temporada.

Por su parte, Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, resaltó la vuelta de Portugal y Turquía al calendario, además de poner en valor el crecimiento de la cantidad de competencias que incorporarán el formato sprint.

“El calendario de 2027 reúne algunos de los circuitos más emblemáticos y las ciudades más vibrantes del mundo, creando un escenario increíble para otra temporada inolvidable de Fórmula 1. Estamos encantados de dar la bienvenida a Portugal y Turquía al campeonato y de ampliar las carreras Sprint a diez eventos, ofreciendo a nuestros aficionados aún más intensidad, emoción y la acción rueda a rueda que hace que nuestro deporte sea tan especial”, afirmó en el anuncio de la categoría.

El regreso de Portugal y el recorrido por Europa

Portimão será escenario del Gran Premio de Portugal el 20 de junio, en una fecha que llegará dos semanas después de la visita de la Fórmula 1 a Mónaco. El circuito del Algarve ya había formado parte del calendario en 2020 y 2021, cuando la pandemia de COVID-19 obligó a modificar el desarrollo de las temporadas, y ahora recuperará su lugar en el recorrido europeo antes de la cita en Silverstone.

Una vez finalizada la competencia portuguesa, el calendario llevará al campeonato por Gran Bretaña, Austria, Bélgica y Hungría. La prueba prevista en el Hungaroring para el 1 de agosto será la última antes de la tradicional pausa de verano en Europa. El campeonato volverá a ponerse en marcha el 5 de septiembre en Monza, donde se correrá el Gran Premio de Italia.

El Gran Premio de España se correrá en Madrid el 12 de septiembre, apenas siete días después de la competencia de Italia. A continuación, el calendario trasladará la acción hacia Bakú y posteriormente a Turquía. La fecha prevista en Estambul será el 3 de octubre y quedará ubicada entre las carreras de Azerbaiyán y Singapur, conformando así un tramo de tres Grandes Premios consecutivos que pondrá fin al recorrido por Europa y Asia.

La parte final del campeonato tendrá una fuerte presencia en América, con Austin como punto de partida de este último segmento el 24 de octubre. Después será el turno de Ciudad de México y San Pablo, que completarán la siguiente parte del calendario.

La competencia de México tendrá lugar entre el 29 y el 31 de octubre, una fecha que fue elegida para evitar que coincida con las 500 Millas de Indianápolis. Más adelante, Las Vegas recibirá a la Fórmula 1 el 20 de noviembre y tendrá su propio fin de semana dentro del calendario. El tramo final del campeonato estará compuesto por Qatar, el 28 de noviembre, y Abu Dhabi, el 5 de diciembre, dos Grandes Premios que además incorporarán el formato sprint.

Con estas modificaciones, Zandvoort dejará de formar parte del calendario con el Gran Premio de los Países Bajos, mientras que también quedará fuera el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, que se disputa en el Circuit de Barcelona-Cataluña.

Franco Colapinto terminó séptimo en el Gran Premio de España de Fórmula 1

Buenos Aires mantiene su expectativa de volver a recibir a la Fórmula 1

Aunque Argentina continúa trabajando para concretar el regreso de la Fórmula 1 al Autódromo Oscar y Juan Gálvez, las expectativas de las autoridades porteñas apuntan más allá del calendario previsto para 2027.

La Ciudad de Buenos Aires tiene previsto finalizar durante ese año la puesta a punto y modernización del circuito, con el objetivo de alcanzar la homologación de Grado 1 otorgada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Además, en abril el escenario será sede del MotoGP, una competencia que servirá para evaluar su capacidad en materia de organización, logística y convocatoria de público.

Una delegación de autoridades de la Ciudad de Buenos Aires se trasladó hasta Madrid para asistir al Gran Premio de España y observar de cerca el esquema utilizado para llevar adelante la competencia, que regresó a la capital española después de 45 años de ausencia.

Por su parte, Mohammed Ben Sulayem, titular de la FIA, agregó: “El calendario del Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2027 es un claro reflejo del atractivo global y el continuo crecimiento de nuestro deporte. Con 24 Grandes Premios en cinco continentes, el regreso de Portugal y Turquía, y la oportunidad de ampliar el programa de carreras Sprint, el calendario combina tradición, innovación y participación de los aficionados, manteniendo al mismo tiempo los más altos estándares deportivos.”

El calendario completo de la Fórmula 1 para 2027:

Gran Premio de Bahréin — 14 de marzo *

Gran Premio de Arabia Saudita — 21 de marzo

Gran Premio de Australia — 11 de abril *

Gran Premio de Japón — 18 de abril *

Gran Premio de China — 25 de abril

Gran Premio de Miami — 9 de mayo

Gran Premio de Canadá — 23 de mayo *

Gran Premio de Mónaco — 6 de junio *

Gran Premio de Portugal — 20 de junio

Gran Premio de Gran Bretaña — 4 de julio *

Gran Premio de Austria — 11 de julio