Se definieron los semifinalistas de la Liga Jujeña de Fútbol

Se disputaron los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Jujeña de Fútbol , tanto en la rama masculina como femenina, y quedaron definidos los equipos que continuarán en carrera por el título.

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En el masculino, Gimnasia de Jujuy, Altos Hornos Zapla, Cuyaya y Deportivo Luján consiguieron la clasificación. Cuyaya y Belgrano protagonizaron el único cruce que necesitó de los penales, luego de igualar 2-2.

Los resultados de los cuartos de final fueron:

De esta manera, los cuatro equipos que siguen en competencia son Gimnasia de Jujuy, Altos Hornos Zapla, Cuyaya y Deportivo Luján .

Las semifinales serán Gimnasia vs Deportivo Luján y Altos Hornos Zapla vs Cuyaya.

También quedaron las cuatro mejores del femenino

En el torneo femenino, Gimnasia de Jujuy, Deportivo Luján, Sportivo Palermo y La Viña lograron avanzar a las semifinales.

Los resultados de la instancia fueron:

Gimnasia de Jujuy 2-0 Talleres de Perico

Deportivo Luján 5-4 General Lavalle — por penales.

Sportivo Palermo 2-1 Los Perales

La Viña 1-0 Universitario

Así, el Clausura de la Liga Jujeña entra en su etapa decisiva, con ocho equipos todavía en carrera entre ambas ramas y a la espera de la definición de los cruces de semifinales.