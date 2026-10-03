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3 de octubre de 2026 - 19:40
Deportes.

Se definieron los semifinalistas de la Liga Jujeña de Fútbol

Pasaron los cuartos de final y ya se conoce a los 8 equipos que disputarán por los títulos masculino y femenino de la Liga Jujeña de Fútbol.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Gol de Altos Hornos Zapla

Se disputaron los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Jujeña de Fútbol, tanto en la rama masculina como femenina, y quedaron definidos los equipos que continuarán en carrera por el título.

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En el masculino, Gimnasia de Jujuy, Altos Hornos Zapla, Cuyaya y Deportivo Luján consiguieron la clasificación. Cuyaya y Belgrano protagonizaron el único cruce que necesitó de los penales, luego de igualar 2-2.

Los semifinalistas del torneo masculino

Los resultados de los cuartos de final fueron:

  • Gimnasia de Jujuy 1-0 Los Perales
  • Alberdi 0-3 Altos Hornos Zapla
  • Cuyaya 2-2 Belgrano — Cuyaya ganó por penales.
  • Deportivo Luján 1-0 General Lavalle

De esta manera, los cuatro equipos que siguen en competencia son Gimnasia de Jujuy, Altos Hornos Zapla, Cuyaya y Deportivo Luján.

Las semifinales serán Gimnasia vs Deportivo Luján y Altos Hornos Zapla vs Cuyaya.

También quedaron las cuatro mejores del femenino

En el torneo femenino, Gimnasia de Jujuy, Deportivo Luján, Sportivo Palermo y La Viña lograron avanzar a las semifinales.

Los resultados de la instancia fueron:

  • Gimnasia de Jujuy 2-0 Talleres de Perico
  • Deportivo Luján 5-4 General Lavalle — por penales.
  • Sportivo Palermo 2-1 Los Perales
  • La Viña 1-0 Universitario

Así, el Clausura de la Liga Jujeña entra en su etapa decisiva, con ocho equipos todavía en carrera entre ambas ramas y a la espera de la definición de los cruces de semifinales.

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