Cuyaya derrotó a Lavalle y se adueñó del clásico de la Liga Jujeña

Cuyaya festejó en un clásico cerrado y de pocas situaciones ante Lavalle. El Bandeño se impuso por 1-0 en uno de los encuentros destacados de la jornada de la Liga Jujeña, gracias a un tanto convertido en el tramo final del partido.

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El desarrollo fue intenso y con mucha disputa en la mitad de la cancha. Los dos equipos tuvieron dificultades para generar juego asociado y las ocasiones frente a los arcos fueron escasas.

Lavalle intentó encontrar espacios principalmente a partir de la participación de León , quien buscó darle claridad a los ataques del equipo de Mariano Moreno.

En Cuyaya, Miranda tuvo una actuación importante en el mediocampo, aportando equilibrio y colaborando para que el equipo pudiera sostener el partido durante los momentos de mayor paridad.

Cuando todo parecía encaminarse hacia un empate sin goles, apareció Pablo Barro. El defensor aprovechó una pelota que quedó suelta dentro del área y definió para establecer el 1-0 que terminó siendo definitivo.

Un cierre con tensión

El partido terminó con un clima caliente. Durante los últimos minutos se produjeron algunos cruces entre los futbolistas y Zequeiros, de Lavalle, y Aguilera, de Cuyaya, fueron expulsados.

Tras el pitazo final se desató el festejo del bandeño en un partido que parecía culminar sin emociones.

Triunfo de Lavalle en el femenino

La jornada también tuvo actividad en el fútbol femenino. Durante la mañana, Lavalle se impuso 2-0 ante Cuyaya, quedándose con el clásico entre ambos equipos.