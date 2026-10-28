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28 de octubre de 2026 - 07:05
Fútbol.

"Lo que hemos conseguido es importante, pero no es todo", dijo el DT de la local de Altos Hornos Zapla

Alexis Zingariello, DT de Altos Hornos Zapla, habló del título conseguido en la Liga Jujeña y de la preparación para la final anual contra Talleres de Perico.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Alexis Zingariello habló sobre el trabajo detrás del logro.

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Altos Hornos Zapla, campeón de la Liga Jujeña de Fútbol.

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El entrenador destacó el trabajo de sus jugadores, la mayoría adolescentes, y aseguró que el objetivo es conseguir un nuevo título. En diálogo con Canal 4, Zingariello también habló de su vínculo familiar con el club, sus arengas antes de los partidos y el proceso deportivo que lleva adelante la institución.

La final ante Talleres de Perico

Altos Hornos Zapla, campeón de la Liga Jujeña de Fútbol.

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“Sabemos que va a ser un clásico. Aparte, estamos jugando el campeonato anual. Dos finales en una semana para nosotros es más que importante”, expresó el entrenador, quien remarcó que el plantel está integrado principalmente por chicos de entre 16 y 19 años.

“Estamos muy felices del presente, pero con los pies sobre la tierra, sabiendo que lo que hemos conseguido es importante. Pero no es todo, porque hay mucho por delante todavía”, aseguró.

Zingariello explicó que el título forma parte de un proyecto institucional que busca desarrollar a los jugadores juveniles y permitirles competir frente a equipos con mayor experiencia.

Las arengas de Zingariello: “Hermanos de escudo”

Una de las imágenes que dejó la consagración fue la charla motivacional del entrenador, en la que utilizó la expresión “hermanos de escudo” para dirigirse a sus jugadores.

“El tema de por ahí de la arenga es una inyección anímica, ¿no? Sabemos que la motivación es un estado de ánimo que hace que la persona se active para ir en busca de aquello que quiere conseguir”, explicó.

El técnico aclaró que estas charlas forman parte de su trabajo habitual. “Esto es cotidiano, es semanal. Yo en los estímulos semanales, en las exigencias, en las correcciones, me manejo de la misma manera. Se hizo habitual en mi persona, lo hago desde siempre”, señaló.

Altos Hornos Zapla, campeón de la Liga Jujeña de Fútbol.

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El vínculo familiar con Zapla y la importancia del trabajo

El entrenador recordó que tanto él como su padre vistieron la camiseta de Zapla y compartieron experiencias como integrantes del cuerpo técnico en competencias nacionales.

“Tenemos un vínculo nosotros como familia muy particular con la institución. Bueno, por el pasado de mi padre como jugador, el mío también como jugador. Y los dos como compañeros de trabajo que supimos compartir torneos como el Federal B, el Federal A, Copa Argentina”, contó.

También destacó el lugar de la fe en su vida, aunque insistió en la importancia de la preparación. “La fe te tiene que acompañar. Pero si no la laburás, si esperamos solamente la fe, se hace medio imposible. El trabajo tiene que abundar, el trabajo tiene que ser constante”, manifestó.

Sobre su manera de conducir al plantel, fue contundente: “Para nosotros el proceso es más que importante. Pero bueno, para mi persona particularmente trato de transmitir a los chicos que el proceso hay que acompañarlo con resultados”.

Con el campeonato conseguido, Zapla concentra ahora su preparación en el clásico ante Talleres de Perico, donde buscará quedarse también con el título anual de la Liga Jujeña.

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