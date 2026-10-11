Altos Hornos Zapla goleó a Los Perales por el Torneo Regional Amateur

Los equipos jujeños tuvieron una jornada positiva en los partidos de ida del Torneo Regional Amateur. Altos Hornos Zapla se impuso por 3 a 0 ante Los Perales en el estadio La Tablada , mientras que Atlético San Pedro derrotó por 1 a 0 a Sportivo Pocitos en condición de visitante.

Altos Hornos Zapla dio un paso importante al vencer por 3 a 0 a Los Perales en el encuentro de ida. El Merengue se impuso gracias a los goles de Iván More, Julio Cáceres y Carlos Churquina , en un partido en el que mostró efectividad y un buen rendimiento a lo largo de los dos tiempos.

El conjunto de Palpalá fue un justo ganador ante un equipo local que intentó con entusiasmo, pero al que le faltó claridad para generar situaciones de peligro y complicar a su rival. El encuentro contó con el arbitraje de Víctor Condo, acompañado por Julio Ibáñez y Antonia Arias como asistentes.

La revancha se disputará el domingo 18 de octubre en Palpalá , donde Zapla buscará sostener la amplia ventaja para avanzar a la tercera ronda del Torneo Regional Amateur.

Atlético San Pedro se hizo fuerte en La Fortaleza

Por su parte, Atlético San Pedro consiguió una valiosa victoria por 1 a 0 frente a Sportivo Pocitos, en el estadio La Fortaleza, y se quedó con el partido de ida de los octavos de final. El Millonario logró imponerse como visitante gracias al gol de Juan Méndez, quien marcó la única diferencia de un encuentro clave para las aspiraciones del conjunto jujeño.

Con este resultado, Atlético San Pedro llegará con ventaja mínima al partido de vuelta, mientras que Sportivo Pocitos tendrá la obligación de buscar la remontada para continuar en carrera en el certamen.

La revancha está programada para el domingo 18 de octubre en el estadio La Visera de Cemento, donde el Millonario intentará hacer valer su localía para sellar la clasificación. El conjunto visitante necesitará ganar por un gol para igualar el marcador global y forzar la definición correspondiente, o imponerse por dos o más tantos para avanzar directamente.