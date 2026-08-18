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18 de agosto de 2026 - 08:52
Deportes.

Las zonas del Torneo Regional Amateur para los clubes jujeños

El Torneo Regional Amateur comenzará el 30 de agosto y tendrá ocho zonas. Los equipos de Jujuy quedaron repartidos en tres grupos.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Talleres de Perico y Altos Hornos Zapla se medirán en la primera fecha del Torneo Regional Amateur (Foto: Palpalá al Día)

Talleres de Perico y Altos Hornos Zapla se medirán en la primera fecha del Torneo Regional Amateur (Foto: Palpalá al Día)

El Torneo Regional Amateur 2026/27 ya tiene fixture para la primera ronda y los clubes jujeños conocen a sus rivales. La competencia comenzará el 30 de agosto y tendrá ocho zonas, con partidos de ida y vuelta.

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Jujuy contará con 12 representantes y tres de las zonas estarán integradas exclusivamente por equipos de la provincia.

Los clubes jujeños y sus zonas

La Zona 6 tendrá a Gimnasia y Tiro de Yavi, Los Perales, Deportivo Luján y el representante de la Liga Quebradeña, que todavía debe definirse.

Por su parte, la Zona 8 tendrá a Sportivo Alberdi, Central Norte de Libertador General San Martín, Tiro y Gimnasia de San Pedro y Atlético San Pedro.

En la primera fecha, que se jugará el 30 de agosto, habrá varios cruces entre equipos jujeños:

  • Gimnasia y Tiro de Yavi vs. representante de Tilcara.
  • Los Perales vs. Deportivo Luján.
  • La Mona 44 vs. Defensores de Fraile Pintado.
  • Altos Hornos Zapla vs. Talleres de Perico.
  • San Pedro vs. Tiro y Gimnasia.
  • Sportivo Alberdi vs. Central Norte.

Cómo quedaron las ocho zonas

Además de los grupos con presencia jujeña, el torneo tendrá otros cinco grupos:

  • Zona 1: Central Norte, Concepción FC, Deportivo Trancas y San Antonio, todos de Tucumán.
  • Zona 2: Ateneo Alderetes, Estación Experimental y San Pablo, de Tucumán. Será la única zona de tres equipos.
  • Zona 3: San Antonio de Salta, Libertad de Campo Santo, Pizarro de Orán y Sportivo Pocitos de Tartagal.
  • Zona 4: Los Cachorros de Salta, Libertad y El Galpón de Metán, y Vialidad de Frontera.
  • Zona 5: Mitre y Ceferino de Salta, La Florida de Cafayate y Redes de la Patria de General Güemes.
  • Zona 6: Gimnasia y Tiro de Yavi, Los Perales, Deportivo Luján y el representante de la Liga Quebradeña.
  • Zona 7: Talleres de Perico, Altos Hornos Zapla, La Mona 44 y Defensores de Fraile Pintado.
  • Zona 8: Sportivo Alberdi, Central Norte de Libertador, Tiro y Gimnasia de San Pedro y Atlético San Pedro.

Cómo será el torneo

La primera ronda tendrá ocho zonas y los equipos jugarán todos contra todos, con partidos de ida y vuelta. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a la segunda ronda.

Luego comenzarán las eliminaciones directas a doble partido. La etapa final está prevista para el 20 de diciembre, con ocho equipos y un único partido en estadio neutral.

Los cuatro ganadores de la etapa final ascenderán al Federal A 2027. Los cuatro perdedores obtendrán el derecho a participar en el Torneo Argentino del Interior.

El camino de los clubes jujeños hacia el Federal A comenzará el 30 de agosto.

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