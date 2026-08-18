Las zonas del Torneo Regional Amateur para los clubes jujeños

Talleres de Perico y Altos Hornos Zapla se medirán en la primera fecha del Torneo Regional Amateur (Foto: Palpalá al Día)

El Torneo Regional Amateur 2026/27 ya tiene fixture para la primera ronda y los clubes jujeños conocen a sus rivales . La competencia comenzará el 30 de agosto y tendrá ocho zonas, con partidos de ida y vuelta.

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Jujuy contará con 12 representantes y tres de las zonas estarán integradas exclusivamente por equipos de la provincia.

La Zona 6 tendrá a Gimnasia y Tiro de Yavi, Los Perales, Deportivo Luján y el representante de la Liga Quebradeña , que todavía debe definirse.

La Zona 7 será completamente jujeña y estará integrada por Talleres de Perico , Altos Hornos Zapla , La Mona 44 y Defensores de Fraile Pintado .

Por su parte, la Zona 8 tendrá a Sportivo Alberdi, Central Norte de Libertador General San Martín, Tiro y Gimnasia de San Pedro y Atlético San Pedro.

En la primera fecha, que se jugará el 30 de agosto, habrá varios cruces entre equipos jujeños:

Gimnasia y Tiro de Yavi vs. representante de Tilcara.

Los Perales vs. Deportivo Luján.

La Mona 44 vs. Defensores de Fraile Pintado.

Altos Hornos Zapla vs. Talleres de Perico.

San Pedro vs. Tiro y Gimnasia.

Sportivo Alberdi vs. Central Norte.

Cómo quedaron las ocho zonas

Además de los grupos con presencia jujeña, el torneo tendrá otros cinco grupos:

Zona 1: Central Norte, Concepción FC, Deportivo Trancas y San Antonio, todos de Tucumán.

Central Norte, Concepción FC, Deportivo Trancas y San Antonio, todos de Tucumán. Zona 2: Ateneo Alderetes, Estación Experimental y San Pablo, de Tucumán. Será la única zona de tres equipos.

Ateneo Alderetes, Estación Experimental y San Pablo, de Tucumán. Será la única zona de tres equipos. Zona 3: San Antonio de Salta, Libertad de Campo Santo, Pizarro de Orán y Sportivo Pocitos de Tartagal.

San Antonio de Salta, Libertad de Campo Santo, Pizarro de Orán y Sportivo Pocitos de Tartagal. Zona 4: Los Cachorros de Salta, Libertad y El Galpón de Metán, y Vialidad de Frontera.

Los Cachorros de Salta, Libertad y El Galpón de Metán, y Vialidad de Frontera. Zona 5: Mitre y Ceferino de Salta, La Florida de Cafayate y Redes de la Patria de General Güemes.

Mitre y Ceferino de Salta, La Florida de Cafayate y Redes de la Patria de General Güemes. Zona 6: Gimnasia y Tiro de Yavi, Los Perales, Deportivo Luján y el representante de la Liga Quebradeña.

Gimnasia y Tiro de Yavi, Los Perales, Deportivo Luján y el representante de la Liga Quebradeña. Zona 7: Talleres de Perico, Altos Hornos Zapla, La Mona 44 y Defensores de Fraile Pintado.

Talleres de Perico, Altos Hornos Zapla, La Mona 44 y Defensores de Fraile Pintado. Zona 8: Sportivo Alberdi, Central Norte de Libertador, Tiro y Gimnasia de San Pedro y Atlético San Pedro.

Cómo será el torneo

La primera ronda tendrá ocho zonas y los equipos jugarán todos contra todos, con partidos de ida y vuelta. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a la segunda ronda.

Luego comenzarán las eliminaciones directas a doble partido. La etapa final está prevista para el 20 de diciembre, con ocho equipos y un único partido en estadio neutral.

Los cuatro ganadores de la etapa final ascenderán al Federal A 2027. Los cuatro perdedores obtendrán el derecho a participar en el Torneo Argentino del Interior.

El camino de los clubes jujeños hacia el Federal A comenzará el 30 de agosto.