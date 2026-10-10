Los Perales sueña con dar el golpe ante Zapla: "Queremos llegar a lo más alto que se pueda"

Los Perales se prepara para afrontar uno de los desafíos más importantes de su participación en el Torneo Regional Amateur. Este domingo enfrentará a Altos Hornos Zapla en el estadio La Tablada , en el partido de ida de una nueva instancia del certamen, con la ilusión de seguir avanzando.

Álvaro Zenteno , presidente del club, destacó el esfuerzo realizado por el plantel para conseguir la clasificación y reconoció la dificultad de enfrentar a un rival que tiene como objetivo alcanzar el ascenso desde hace varias temporadas.

El dirigente se mostró satisfecho con el rendimiento del equipo y aseguró que los jugadores respondieron en los momentos decisivos del torneo, especialmente en los últimos encuentros. “Contento con lo que habíamos planificado y diagramado . Si bien fue difícil la clasificación, cuando los chicos tenían que hacer el esfuerzo y, más que nada, los goles, en los últimos partidos lo hicieron y se avanzó de fase”, expresó Zenteno.

Además, remarcó la importancia de lo conseguido por la institución, que logró instalarse entre los equipos que siguen en competencia en la región norte. “ Este torneo son 275 equipos y de la zona norte ya quedaron entre los 16 equipos clasificados , que es Tucumán, Salta y Jujuy. Para nosotros, todos los que formamos Los Perales y la gente que nos acompaña, es un orgullo inmenso ”, sostuvo.

Los Perales juega este domingo con Altos Hornos Zapla por el Torneo Regional Amateur

El desafío de enfrentar a Altos Hornos Zapla

Sobre el próximo rival, Zenteno reconoció que el conjunto de Palpalá cuenta con una estructura y una preparación orientadas a conseguir el ascenso. Sin embargo, aseguró que Los Perales afrontará la serie con confianza. “Ahora nos toca enfrentar a un club que se prepara para esto. El objetivo de ellos es, hace años, ascender. Son dos partidos, primero este domingo acá en La Tablada y después la vuelta en Palpalá, así que hay que tratar de hacer un buen papel como lo vienen haciendo”, señaló.

El presidente también hizo hincapié en que las diferencias económicas y deportivas no necesariamente determinan lo que sucede dentro de la cancha. “Quizás tenemos un buen día, son 11 contra 11. El que juega al fútbol en cualquier nivel siempre sabe que a veces hay diferencias, muchas veces de presupuesto”, manifestó.

En ese sentido, pidió que los hinchas acompañen al equipo en el partido de ida: “Esperemos que, como nos viene acompañando la gente, se acerque el domingo a la cancha para que los chicos tengan ese apoyo que lo vienen teniendo”.

“Queremos llegar a lo más alto que se pueda”

Más allá del resultado de la serie ante Zapla, Zenteno destacó la importancia de que los clubes jujeños puedan sostener su participación en competencias regionales y nacionales. El dirigente también expresó su deseo de que Gimnasia de Jujuy consiga el ascenso a Primera División y de que otros equipos de la provincia logren avanzar en sus respectivos torneos.

Asimismo, reconoció que afrontar este tipo de competencias representa un esfuerzo económico importante para las instituciones. “Sería bueno también que equipos de la Liga tengamos o se estabilice la participación en este tipo de torneo, que muchas veces nosotros sabemos que todo lo que dejamos es muy caro”, explicó.

Finalmente, dejó en claro que Los Perales no se conforma con haber superado la primera etapa y que mantiene intacta la ambición de continuar avanzando. “Cuando empezamos esto no decíamos vamos a participar por participar. Queremos llegar a lo más alto que se pueda y venimos trabajando para eso”, concluyó.

Cuándo juegan Los Perales y Zapla

El encuentro de ida se disputará este domingo 11 de octubre, desde las 18:30, en el estadio La Tablada. El árbitro será Víctor Condo, acompañado por Julio Ibáñez y Antonia Arias como asistentes. La revancha está prevista para el domingo 18 de octubre en Palpalá, donde se definirá cuál de los dos equipos avanzará a la tercera ronda del Torneo Regional Amateur.