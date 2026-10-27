Mbappé se disculpó con China por la polémica del meme de Mao Zedong y admitió su error

Kylian Mbappé ofreció disculpas a la población china luego de la controversia que provocaron sus comentarios acerca de un meme que lo vinculaba con Mao Zedong . El atacante del Real Madrid difundió una declaración oficial en chino, francés e inglés, fechada este martes en París , en la que reconoció su equivocación y manifestó su pesar por lo ocurrido .

“ Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y estoy sinceramente arrepentido ”, expresó el jugador francés, quien admitió que sus declaraciones “han herido a muchas personas en China y entre la comunidad china de todo el mundo”.

En el texto que difundió, Mbappé se refirió a las circunstancias en las que realizó sus declaraciones: “Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen mía en la que aparecía representado. Mi comentario fue desafortunado y ahora comprendo que ha herido a muchas personas en China”.

Más allá de admitir que sus dichos fueron inapropiados, el futbolista no aportó mayores precisiones, pero expresó su intención de reparar el malestar que provocó. En el cierre de su comunicado, el atacante formuló una disculpa concreta : “ Pido disculpas a todas las personas a las que mis palabras hayan ofendido. No era en absoluto mi intención”.

El mensaje del delantero busca responder a la controversia que surgió cuando le consultaron cuál era su meme preferido. En esa ocasión, afirmó que el que más gracia le causaba era uno en el que aparecía su rostro “en un dictador chino”, en alusión a una imagen difundida en las redes sociales que superponía su cara al retrato de Mao Zedong.

La publicación de Mbappé llegó luego de que la cadena estatal CCTV interrumpiera la emisión de encuentros de LaLiga y de los partidos en los que participa el futbolista. A esa medida se sumó la decisión de compañías como Dongpeng, Mengniu y Milkground de poner fin a sus acuerdos publicitarios con el jugador.

Las medidas de China y la respuesta de LaLiga

En los días anteriores, tanto la plataforma Xiaohongshu como el sitio especializado en deportes Dongqiudi habían marcado distancia con el delantero. También se pronunció LaLiga, que cuestionó públicamente los dichos del futbolista.

El titular de la competición, Javier Tebas, difundió un comunicado en el que ofreció disculpas en representación de LaLiga y de los equipos que la integran. Además, remarcó que “no podemos permitir que unas declaraciones individuales empañen” el vínculo de la competición con China.

Por otra parte, Tebas informó que pondrán en marcha un protocolo de concientización y comunicación, que se implementará en conjunto con los clubes y los futbolistas.

El origen del conflicto

La controversia comenzó durante una entrevista en la que Mbappé contó que le causaba gracia el meme que lo asociaba con el antiguo líder de China. Aunque el delantero no hizo referencia explícita a ningún dirigente, la imagen que llevaba meses circulando por las redes sociales mostraba su cara superpuesta al retrato de Mao Zedong.

En China, las burlas dirigidas a exdirigentes asociados al Partido Comunista Chino (PCCh) pueden ser objeto de persecución penal bajo la figura de “difamación de héroes y mártires”, en un contexto marcado por estrictos controles sobre las expresiones políticas. Este escenario ayuda a entender la celeridad con la que organismos y compañías respondieron a los dichos del delantero.

La controversia que involucra a Mbappé se agrega a una serie de conflictos recientes entre instituciones del fútbol español y la sensibilidad política de China. En septiembre, la prensa oficial china había cuestionado al Real Madrid por una publicación que vinculaba a Nepal con el Tíbet luego de una inundación.

En abril, el FC Barcelona ofreció disculpas después de que apareciera una bandera de Taiwán en un sitio relacionado con su academia internacional. Meses antes, en febrero, el Real Madrid había difundido un pedido de disculpas en nombre de su defensor Dean Huijsen, luego de que compartiera nuevamente en Instagram una publicación considerada racista y ofensiva contra la población asiática.