La jujeña de 11 años que ganó tres medallas y su sueño es llegar a los Juegos Olímpicos

La gimnasta jujeña Pilar Jazmín Toconás, de 11 años, consiguió tres medallas en el Torneo Regional de Gimnasia Artística disputado en Tucumán, donde se consagró campeona en barras paralelas . La joven deportista, que representa a APAG, visitó Canal 4 para contar su experiencia, sus logros y su sueño de llegar a los Juegos Olímpicos.

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Pilar comenzó a practicar gimnasia artística a los 9 años y, en poco tiempo, logró destacarse en competencias regionales. En esta oportunidad, participó de un torneo que reunió a entre 30 y 35 gimnastas, representantes de diferentes clubes.

La jujeña consiguió el primer puesto en barras paralelas, el segundo lugar junto a su gimnasio y el quinto puesto en la clasificación general (all around) , que contempla el rendimiento en todos los aparatos.

Uno de los aspectos más destacados de su participación fue el triunfo en barras paralelas, una disciplina que anteriormente le resultaba especialmente difícil.

"Concentrarme y dejar fluir, la verdad, porque antes las paralelas eran mi peor aparato. Me enfoqué y me salió", contó durante su visita a Canal 4.

La joven también destacó el ambiente de la competencia y la posibilidad de compartir la experiencia con deportistas de otros clubes. Al recordar sus resultados, aseguró sentirse orgullosa de lo conseguido.

El sueño de Pilar Toconás: llegar a los Juegos Olímpicos

A sus 11 años, Pilar tiene claro cuál es su mayor objetivo deportivo. Después de consagrarse campeona regional, busca continuar progresando en la gimnasia artística y alcanzar competencias de mayor nivel.

"Mi sueño es ir a los Juegos Olímpicos", expresó con entusiasmo.

Más allá de los resultados, la pequeña gimnasta destacó que el deporte le permitió desarrollar confianza en sí misma y aprender a disfrutar de cada entrenamiento y competencia.

"Antes yo era de exigirme mucho, pero ahora me enfoco más en divertirme, en confiar en mí", explicó sobre el cambio que experimentó desde que comenzó a practicar gimnasia.

El apoyo de su familia y sus profesores

Pilar reconoció que el acompañamiento de sus padres es fundamental para continuar creciendo en la disciplina. Según contó, su familia la alienta constantemente a confiar en sus capacidades y disfrutar de lo que hace.

También agradeció especialmente a sus entrenadores de APAG, Paula y Franco, por acompañarla durante su formación deportiva y ayudarla a mejorar en cada uno de los aparatos y a su familia por ayudarla a pagar el viaje y acompañarla siempre.

Además, dejó un mensaje para quienes sienten curiosidad por la gimnasia artística, pero todavía no se animaron a comenzar: "A cualquier edad tenés tiempo de iniciar gimnasia".