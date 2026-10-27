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27 de octubre de 2026 - 11:27
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Basquet Adaptado: Jujuy será sede de una de las semifinales de la Liga Nacional

La semifinal del Basquet adaptado se disputará el 31 de octubre y el 1 de noviembre en el Complejo Educativo José Hernández con entrada libre y gratuita.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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La provincia a de Jujuy será sede de una de las semifinales de la Liga Nacional de Básquet Adaptado. La competencia se disputará el 31 de octubre y el 1 de noviembre en el Complejo José Hernández, con la participación de equipos de Corrientes, Mendoza y Tucumán. La entrada será libre y gratuita.

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El torneo reunirá al equipo local, Jujuy Básquet Adaptado, y a representantes de Corrientes, Mendoza y Tucumán, en una instancia decisiva para avanzar hacia el Final Four, previsto para diciembre.

En el marco de esta presentación, el gobernador de la provincia, Carlos Sadir, invitó a la comunidad a acompañar al equipo local y destacó su desempeño en las competencias nacionales.

Son nuestros embajadores, vienen compitiendo con mucho éxito en distintas partes del país y, en este caso, nos toca jugar en casa”, expresó el Gobernador quien remarcó la importancia de esta instancia para el conjunto jujeño, que buscará aprovechar la localia para alcanzar sus objetivos deportivos.

Por su parte Gustavo Lemos, entrenador del equipo jujeño, manifestó su satisfacción por la posibilidad de recibir una fecha de esta magnitud y destacó que se trata de un acontecimiento histórico para la provincia.

El entrenador señaló además que el equipo llega con confianza en el trabajo realizado y con la expectativa de conseguir la clasificación al Final Four.

En este sentido, Jonathan Guanuco, jugador de Jujuy Básquet, expresó su entusiasmo ante la proximidad del torneo y explicó que el plantel se encuentra en la etapa final de preparación, ajustando aspectos tácticos y físicos para llegar en las mejores condiciones.

Nosotros dentro de la cancha vamos a hacer todo lo posible, pero la hinchada va a hacer la diferencia”, afirmó Guanuco.

Cronograma de los partidos

El cronograma establece que Jujuy Básquet Adaptado enfrentará a FUDITUC de Tucumán el sábado a las 10, mientras que a las 17 se medirá con DIMOT de Mendoza y el domingo, a las 10, jugará ante CEF 17 de Corrientes.

Lemos también destacó el nivel competitivo de la disciplina y convocó a las familias y al público en general a conocer y acompañar el básquet adaptado. En ese sentido, sostuvo que se trata de un deporte dinámico y atractivo, con un alto nivel de competencia a escala nacional.

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