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27 de octubre de 2026 - 07:44
Deportes.

El sábado jugarán las finales del Anual 2026 de la Liga Jujeña

La Liga Jujeña definió cuándo y dónde se jugarán las finales del Anual 2026 correspondientes al femenino y masculino.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Foto de archivo - Zapla vs Talleres

Foto de archivo - Zapla vs Talleres

Las finales del Torneo Anual 2026 de la Liga Jujeña de Fútbol se disputarán este sábado 31 de octubre en el estadio La Tablada. La programación quedó definida durante la reunión del Consejo Directivo realizada el lunes por la noche, donde también se confirmó el regreso del formato anual para la próxima temporada.

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Finales del Anual 2026: horarios y partidos

De acuerdo con el cronograma establecido por la Liga Jujeña de Fútbol, los encuentros se desarrollarán durante la tarde y la noche del sábado 31 de octubre, en el estadio La Tablada.

Estadio La Tablada

Estadio La Tablada

Final femenina

  • Sportivo Palermo vs. Gimnasia de Jujuy

  • Horario: 19:00

Sportivo Palermo levantó la copa el último fin de semana al vencer por penales a Luján en la final del Torneo Clausura Femenino de la Liga Jujeña. Mientras que Gimnasia de Jujuy se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 cuando venció 4 a 1 a Talleres de Perico.

Final masculina

  • Altos Hornos Zapla vs. Talleres de Perico

  • Horario: 21:00

Cabe recordar que en el Torneo Clausura que se definió el fin de semana pasado, Zapla venció por penales a Luján quedándose con el título. En tanto, en el Torneo Apertura, Talleres de Perico hizo lo propio ante el Merengue, ganando 2-0 con tantos de Rodrigo Morales y Gastón Mamaní.

La Liga Jujeña confirmó el regreso del Torneo Anual en 2027

Además de establecer la programación de las finales, el Consejo Directivo resolvió que el Torneo Anual volverá a disputarse durante la temporada 2027. Según lo informado, está previsto que la competencia comience en febrero del próximo año.

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