Harry Kane y Alexia Putellas se quedaron con el Balón de Oro 2026

La 70ª edición del Balón de Oro 2026 reunió a las principales figuras del fútbol internacional en Londres, escenario elegido por primera vez para la ceremonia organizada por France Football junto a la UEFA.

Deportes. Balón de Oro 2026: cerró la votación y crece la expectativa por el ganador

El delantero inglés Harry Kane , del Bayern Múnich, consiguió el Balón de Oro masculino después de una temporada de cifras goleadoras destacadas, mientras que la española Alexia Putellas volvió a quedarse con el premio femenino, que ya había obtenido en 2021 y 2022.

La ceremonia también dejó otros reconocimientos: Lamine Yamal sumó su tercer Trofeo Kopa consecutivo, Luis de la Fuente fue distinguido por su trabajo como seleccionador de España y el Barcelona femenino recibió el premio al mejor club de su categoría.

El delantero inglés, de 33 años, conquistó por primera vez el máximo reconocimiento individual del fútbol mundial. Durante el período evaluado disputó 65 partidos y convirtió 73 goles entre el Bayern Múnich y la selección de Inglaterra.

Con el equipo alemán anotó 61 tantos en 51 encuentros, ganó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa alemana. Además, marcó seis goles durante el Mundial 2026, donde Inglaterra terminó en el tercer puesto. También recibió la Bota de Oro europea gracias a sus 36 goles en la Bundesliga.

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Balón de Oro femenino: Alexia Putellas (Barcelona / London City Lionesses)

La futbolista española consiguió su tercer Balón de Oro, después de los obtenidos en 2021 y 2022, e igualó el récord de Aitana Bonmatí.

Durante su última temporada en el Barcelona conquistó la Liga F, la Copa de la Reina, la Supercopa de España y la Champions League femenina. Según los registros oficiales del Balón de Oro, completó la campaña con 26 goles y 15 asistencias en 53 encuentros. Tras finalizar su etapa en el club catalán, se incorporó al London City Lionesses de Inglaterra.

Los mejores jugadores jóvenes: los premios Kopa

Trofeo Kopa masculino: Lamine Yamal (FC Barcelona)

A los 19 años, Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa por tercera edición consecutiva, algo que ningún otro futbolista había conseguido.

El extremo español fue campeón de LaLiga y de la Supercopa de España con el Barcelona, además de conquistar el Mundial 2026 con su selección. En 57 partidos del período evaluado acumuló 25 goles y 20 asistencias, registros que reflejan su participación ofensiva tanto en el equipo catalán como en España.

Trofeo Kopa femenino: Vicky López (FC Barcelona)

La mediocampista española, de 20 años, repitió el premio obtenido en 2025 y se convirtió en la única ganadora de las dos ediciones disputadas de esta categoría.

Vicky López fue parte del Barcelona que conquistó los cuatro principales títulos de la temporada. En la Liga F 2025/26 registró 10 goles y nueve asistencias, consolidándose como una de las protagonistas jóvenes del conjunto dirigido por Pere Romeu.

Los mejores entrenadores de 2026

Mejor entrenador masculino: Luis de la Fuente (Selección de España)

El seleccionador español recibió el Trofeo Johan Cruyff después de conducir a España a la conquista del Mundial 2026, disputado en Norteamérica.

Su equipo se impuso a la Argentina por 1-0 en tiempo suplementario en la final. El título mundial se sumó a la Liga de Naciones de 2023 y a la Eurocopa de 2024, completando un ciclo de tres grandes conquistas internacionales bajo su conducción.

Mejor entrenador femenino: Pere Romeu (FC Barcelona)

El entrenador del Barcelona femenino fue reconocido por una temporada en la que consiguió cuatro títulos: Liga F, Copa de la Reina, Supercopa de España y Champions League.

La conquista europea llegó el 23 de mayo de 2026, cuando Barcelona derrotó 4-0 al OL Lyonnes en la final disputada en Oslo. Fue la cuarta Champions League femenina de la historia de la institución.

Los mejores arqueros del mundo: premios Yashin

Trofeo Lev Yashin masculino: Unai Simón (Athletic Club / España)

El arquero español obtuvo el reconocimiento después de conquistar el Mundial 2026 con la selección dirigida por Luis de la Fuente.

Simón recibió el Guante de Oro de la Copa del Mundo y estableció una marca de 650 minutos consecutivos sin recibir goles en el historial mundialista, según la organización del Balón de Oro. Su actuación con España fue determinante para la obtención del premio, pese a una temporada más irregular con el Athletic Club.

Trofeo Lev Yashin femenino: Cata Coll (FC Barcelona)

La arquera española consiguió por primera vez el premio a la mejor arquera del fútbol femenino.

Durante el período evaluado disputó 39 encuentros, recibió 18 goles y mantuvo su arco invicto en 23 oportunidades. Además, formó parte del Barcelona campeón de los cuatro principales torneos de clubes y de la selección española ganadora de la Liga de Naciones.

Los máximos goleadores: Trofeos Gerd Müller

Máximo goleador masculino: Harry Kane (Bayern Múnich)

Además de conquistar el Balón de Oro, Kane recibió el reconocimiento al mejor delantero del año futbolístico con un total de 73 goles.

El inglés marcó 36 goles en la Bundesliga, 10 en la Copa de Alemania y 14 en la Champions League durante la temporada 2025/26. Su producción le permitió finalizar con 61 tantos oficiales para el Bayern Múnich, la cifra más alta de su carrera en una temporada de clubes.

Máxima goleadora femenina: Charlyn Corral (Pachuca, México)

La delantera mexicana recibió el premio a la mejor goleadora de la temporada, convirtiéndose en la primera futbolista de su país en obtener esta distinción.

Corral fue protagonista de una etapa de gran productividad ofensiva con Pachuca. Entre sus registros recientes aparecen 24 goles en el Apertura 2025 y 16 en el Clausura 2026, entre fase regular y liguilla, cifras que la mantuvieron entre las principales artilleras del fútbol mexicano.

Los mejores clubes del fútbol mundial

Mejor equipo masculino: Paris Saint-Germain (Francia)

El conjunto francés fue elegido mejor club masculino del año después de otra temporada de títulos nacionales e internacionales.

El PSG conquistó la Champions League de 2026, su segundo título consecutivo en la competición, y ganó la Ligue 1 por quinta temporada seguida. El plantel dirigido por Luis Enrique también sumó la Supercopa de Europa, reafirmando el protagonismo del club en las principales competencias.

Mejor equipo femenino: FC Barcelona (España)

Barcelona recibió el premio al mejor club femenino después de completar una temporada 2025/26 con cuatro títulos oficiales.

El equipo catalán ganó la Liga F, la Copa de la Reina, la Supercopa de España y la Champions League, competición en la que derrotó 4-0 al OL Lyonnes en la final. Su campaña también se reflejó en los premios individuales obtenidos por Alexia Putellas, Vicky López, Cata Coll y Pere Romeu.

Premio Sócrates 2026: Bukayo Saka, reconocido por su labor solidaria

El delantero del Arsenal y de la selección de Inglaterra recibió el Trofeo Sócrates, que distingue las iniciativas humanitarias y sociales impulsadas por futbolistas.

Saka fue reconocido por su participación en proyectos destinados a niños y jóvenes en situaciones vulnerables. Entre sus acciones se destacan el financiamiento de intervenciones quirúrgicas para niños en Nigeria, la donación de más de mil uniformes escolares a instituciones educativas de Londres y la entrega de más de cien pares de botines a participantes de programas de inclusión social.