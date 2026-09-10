Dos jujeñas se subieron al podio en el Torneo Sudamericano de Gimnasia Artística

Dos gimnastas jujeñas se destacaron en el Torneo Sudamericano USAG de Clubes de Gimnasia Artística y lograron subirse al podio en Paraguay. Se trata de Luz Velasco y Matilda Morales.

La competencia reunió a deportistas de distintos clubes y tuvo una gran actuación de las representantes jujeñas en el Nivel 4, donde obtuvieron medallas e importantes ubicaciones en diferentes aparatos.

Los logros de Luz Velasco Luz Velasco tuvo una destacada participación en el Nivel 4 y consiguió cuatro podios durante el torneo. La gimnasta jujeña obtuvo:

1° puesto en Suelo: medalla de oro.

medalla de oro. 1° puesto en Viga: medalla de oro.

medalla de oro. 2° puesto en All Around: medalla de plata en la suma de los cuatro aparatos.

medalla de plata en la suma de los cuatro aparatos. 3° puesto en Salto: medalla de bronce. La actuación de Matilda Morales Matilda Morales también representó a Jujuy en el Torneo Sudamericano USAG de Clubes de Gimnasia Artística y logró una medalla de oro en el Nivel 4. Sus resultados fueron:

1° puesto en Salto: medalla de oro.

medalla de oro. 4° puesto en Suelo.

5° puesto en Viga. Con estos logros, las gimnastas jujeñas cerraron una importante participación internacional en Paraguay, acompañadas por los profesores Daniela Meriles y Luis Flores.

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