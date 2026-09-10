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10 de septiembre de 2026 - 09:33
Deportes.

Dos jujeñas se subieron al podio en el Torneo Sudamericano de Gimnasia Artística

Luz Velasco y Matilda Morales tuvieron una destacada actuación en el Torneo Sudamericano USAG de Clubes, realizado en Paraguay.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
medallas jujeñas

Dos gimnastas jujeñas se destacaron en el Torneo Sudamericano USAG de Clubes de Gimnasia Artística y lograron subirse al podio en Paraguay. Se trata de Luz Velasco y Matilda Morales.

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La competencia reunió a deportistas de distintos clubes y tuvo una gran actuación de las representantes jujeñas en el Nivel 4, donde obtuvieron medallas e importantes ubicaciones en diferentes aparatos.

Los logros de Luz Velasco

Luz Velasco tuvo una destacada participación en el Nivel 4 y consiguió cuatro podios durante el torneo. La gimnasta jujeña obtuvo:

  • 1° puesto en Suelo: medalla de oro.
  • 1° puesto en Viga: medalla de oro.
  • 2° puesto en All Around: medalla de plata en la suma de los cuatro aparatos.
  • 3° puesto en Salto: medalla de bronce.

La actuación de Matilda Morales

Matilda Morales también representó a Jujuy en el Torneo Sudamericano USAG de Clubes de Gimnasia Artística y logró una medalla de oro en el Nivel 4. Sus resultados fueron:

  • 1° puesto en Salto: medalla de oro.
  • 4° puesto en Suelo.
  • 5° puesto en Viga.

Con estos logros, las gimnastas jujeñas cerraron una importante participación internacional en Paraguay, acompañadas por los profesores Daniela Meriles y Luis Flores.

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