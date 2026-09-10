Mauro Icardi define su futuro: las ofertas que analiza y dónde podría continuar su carrera

Giro sorpresivo en la carrera de Mauro Icardi: el nuevo destino europeo y los tres equipos que pujan por su ficha.

Mauro Icardi evalúa actualmente dos propuestas provenientes de la liga de Grecia para definir dónde continuará su carrera profesional. Mientras el delantero analiza las alternativas, su pareja, María Eugenia “China” Suárez , tiene previsto instalarse junto a él y viajar con sus tres hijos al destino que finalmente sea elegido.

La información fue difundida por el periodista Gustavo Méndez , quien mantiene contacto con el entorno de la actriz. La revelación se conoció después de que ambos regresaran a la Argentina, tras permanecer casi un año viviendo en Turquía .

De acuerdo con lo señalado por el periodista, Olympiacos FC y PAOK Salónica son los dos equipos griegos que buscan quedarse con el delantero surgido de Galatasaray . El primero atraviesa un buen presente, ya que ocupa el tercer puesto del torneo heleno y además disputa competencias internacionales. El segundo, aunque tiene una estructura institucional menor, cuenta con respaldo económico y un plantel competitivo .

De todos modos, Gustavo Méndez también contempló la posibilidad de que Icardi termine continuando su carrera en Italia . En ese caso, las opciones que aparecen son Lazio y Parma .

El periodista explicó que María Eugenia “China” Suárez volvería a instalarse junto a sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, en el país donde finalmente Icardi resuelva continuar su carrera. “María Eugenia China Suárez y sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, también, al igual que en Turquía, vivirán en el país que decida aceptar la propuesta su actual pareja”, sostuvo el periodista. Por ahora, ni el futbolista ni la actriz se pronunciaron públicamente para confirmar o desmentir esta información.

El Everton, otra posibilidad para el delantero

La posibilidad de desembarcar en Grecia no sería la única alternativa que analiza Icardi. Según informó el periodista Germán García Grova, el delantero fue ofrecido oficialmente al Everton, club que terminó el mercado de pases europeo sin incorporar un atacante de referencia. La situación se produjo después de las salidas de Iliman Ndiaye y Beto, sumadas a que no prosperó la negociación por Folarin Balogun.

Actualmente, el equipo de Merseyside tiene como único delantero senior reconocido al francés Thierno Barry, de 23 años. El atacante llega después de una campaña en la que consiguió marcar solo cinco goles.

Semanas atrás, el ex director ejecutivo del Everton, Keith Wyness, había señalado que el club podría utilizar los ingresos obtenidos por esas transferencias para intentar contratar al argentino. “Mauro Icardi es una telenovela andante, pero podría funcionar. Esa podría ser una solución que realmente calme a los hinchas”, había expresado Wyness en Football Insider.

Al encontrarse sin contrato vigente, Icardi tiene la posibilidad de negociar su incorporación a cualquier equipo incluso después del cierre del mercado de pases, ya que no debe ajustarse a los plazos que rigen para las transferencias. Esta situación le dio al delantero un margen mayor para evaluar las distintas alternativas sin apuro y tomar una decisión con tranquilidad, según explicó su representante, Letterio Pino.

“El dinero no es la prioridad. Busca un proyecto técnico y la posibilidad de quedarse en un lugar dos o tres años”, afirmó el agente.

Qué busca Icardi para definir su próximo club

De todas las opciones que surgieron durante las últimas semanas, Lazio fue el club que logró llevar las conversaciones más lejos. La institución de Roma comenzó con una propuesta de 2,5 millones de euros por una temporada, pero después elevó la apuesta y ofreció un vínculo por dos años, con un salario anual de 3 millones de euros. Sin embargo, pese a las nuevas condiciones económicas, el entorno de Icardi optó por ponerle un freno al acuerdo.

“Hubo la posibilidad, fue muy amable Fabiani, pero nos dijimos, esperemos un momento, paremos”, relató Pino en referencia al director deportivo del club italiano, Angelo Fabiani.

Otro de los equipos que mostró interés fue Elche, que actualmente milita en la segunda categoría del fútbol español y pertenece al empresario argentino Christian Bragarnik. Por el momento, el contacto se limitó a una consulta por la situación del atacante y las conversaciones todavía se encuentran en una instancia inicial.

Durante su etapa en Galatasaray, Icardi marcó 77 tantos en 134 encuentros, sumó 25 asistencias y conquistó seis campeonatos de liga. Estos números explican por qué el delantero continúa despertando el interés de diferentes instituciones, pese a tener 33 años.

River también había evaluado contratar al delantero

En el fútbol argentino, Icardi también había aparecido como una posible incorporación de River Plate, pero esa alternativa finalmente perdió fuerza y fue descartada. De acuerdo con el periodista Hernán Castillo, la dirigencia del equipo de Núñez buscaba un atacante de características diferentes y terminó concretando las llegadas de Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré.

El reencuentro de Icardi con sus hijas

A la espera de definir cuál será su próximo destino profesional, Icardi volvió a encontrarse la semana pasada con sus hijas Francesca e Isabella, quienes son fruto de su matrimonio con Wanda Nara. El reencuentro se produjo después de dos meses sin verse.

Nora Colosimo, madre de Wanda Nara y panelista de LAM (América), contó que sus nietas se encontraban molestas con su padre a raíz del conflicto por los pasaportes sustraídos en Italia. La situación hizo que las niñas no pudieran concurrir durante la primera semana de clases, luego de que el futbolista se negara a firmar el permiso necesario para renovarlos.

De acuerdo con el relato de Colosimo, Wanda Nara fue quien consiguió que Icardi aceptara reunirse a cenar con sus hijas. “Finalmente, las nenas se van ahora a cenar con su papá antes de que viaje. Estoy orgullosa de mis nietas”, expresó la panelista. Por el momento, no se informó si la China Suárez estuvo presente durante el encuentro.

El conflicto por la ruptura entre Icardi y Wanda Nara sigue teniendo impacto en los medios. En los últimos días, la empresaria contó que decidió publicar en OnlyFans algunas imágenes íntimas que tiempo atrás le había enviado al futbolista, como una forma de anticiparse a una posible difusión del contenido sin su autorización.