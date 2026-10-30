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30 de octubre de 2026 - 08:44
Deportes.

Gimnasia de Jujuy visita a San Martín de San Juan para definir su lugar en el Reducido

El Lobo jugará este sábado el último partido de la fase regular ante San Martín de San Juan y conocerá en qué posición queda para disputar el Reducido 2026.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy y San Martín de San Juan
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Robledo será la tercera vez que el juez dirija al equipo jujeño durante el torneo: anteriormente lo hizo frente a Tristán Suárez y Quilmes. Asimismo, el juez lleva dirigidos 26 partidos en la Primera Nacional 2026, en los que mostró un total de 140 tarjetas amarillas.

Cómo llegan los dos equipos a la última fecha

El equipo dirigido por Hernán Pellerano llega a la Fecha 36 tras una derrota por 2-1 ante Atlanta, resultado que lo alejó de la cima y lo dejó sin posibilidades de disputar la final por el primer ascenso a la Primera División. Actualmente, el Lobo se encuentra cuarto en la tabla de posiciones con 58 puntos. Gimnasia de Jujuy ya tiene asegurado un lugar en el Reducido, aunque todavía deberá definir en qué posición finalizará la fase regular.

Gimnasia de Jujuy ante Atlanta.

Gimnasia de Jujuy ante Atlanta.

Por su parte, San Martín de San Juan afrontará un partido clave para intentar ingresar entre los ocho primeros y acceder al Reducido, ya que se ubica noveno con 48 unidades. Sin embargo, no solo necesita conseguir un buen resultado, sino que también depende de lo que hagan otros equipos que se encuentran en zona de clasificación. El Verdinegro viene de empatar 1-1 ante Nueva Chicago.

El análisis de Guillermo Cosaro

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