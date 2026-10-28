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28 de octubre de 2026 - 08:02
Deportes.

Juan Cruz Robledo dirige a Gimnasia de Jujuy vs San Martín de San Juan: sus números en la Primera Nacional 2026

AFA confirmó la terna arbitral para el último partido de la fase regular entre Gimnasia de Jujuy vs San Martín de San Juan.

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Por  Gabriela Bernasconi
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El equipo arbitral se completará con Lucas Ripoli como primer asistente, Robertino Rosas como segundo asistente y Julián Beligoy como cuarto árbitro.

Quién es Juan Cruz Robledo, el árbitro que dirigirá Gimnasia de Jujuy vs. San Martín de San Juan

Juan Cruz Robledo será el árbitro del partido entre Gimnasia de Jujuy y San Martín de San Juan por la última fecha de la fase regular de la Primera Nacional. Será la tercera vez que el juez dirija al equipo jujeño durante el torneo: anteriormente lo hizo frente a Tristán Suárez y Quilmes.

Robledo lleva dirigidos 26 partidos en la Primera Nacional 2026, en los que mostró un total de 140 tarjetas amarillas. Además, registró cuatro segundas amarillas que derivaron en expulsiones y dos tarjetas rojas directas. También sancionó nueve penales, de los cuales dos fueron en el encuentro entre Gimnasia de Jujuy y Tristán Suárez.

En los dos partidos que dirigió al Lobo durante esta temporada, mostró un total de nueve tarjetas amarillas, una tarjeta roja y cobró dos penales.

Cuántas tarjetas saca Juan Cruz Robledo por partido

A partir de sus estadísticas en los 26 encuentros dirigidos, los promedios del árbitro son los siguientes:

  • Tarjetas amarillas: 5,38 por partido, es decir, entre cinco y seis amonestaciones por encuentro.

  • Expulsiones: seis en total, entre cuatro por doble amarilla y dos rojas directas. Su promedio equivale a una expulsión cada 4,3 encuentros.

  • Penales sancionados: nueve en total, con un promedio de 0,35 por partido, es decir, un penal cada 2,9 encuentros.

Cuándo juegan Gimnasia de Jujuy vs San Martín de San Juan

El partido entre el Lobo y El Verdinegro, se disputará este sábado 31 de octubre, desde las 15 horas en el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez.

Cómo llegan los dos equipos a la última fecha

El equipo dirigido por Hernán Pellerano llega a la Fecha 36 tras una derrota por 2-1 ante Atlanta, resultado que lo alejó de la cima y lo dejó sin posibilidades de disputar la final por el primer ascenso a la Primera División. Actualmente, el Lobo se encuentra cuarto en la tabla de posiciones con 58 puntos. Gimnasia de Jujuy ya tiene asegurado un lugar en el Reducido, aunque todavía deberá definir en qué posición finalizará la fase regular.

Gimnasia de Jujuy ante Atlanta.

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Por su parte, San Martín de San Juan afrontará un partido clave para intentar ingresar entre los ocho primeros y acceder al Reducido, ya que se ubica noveno con 48 unidades. Sin embargo, no solo necesita conseguir un buen resultado, sino que también depende de lo que hagan otros equipos que se encuentran en zona de clasificación. El Verdinegro viene de empatar 1-1 ante Nueva Chicago.

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