Lo hizo de nuevo: el impactante disfraz de Heidi Klum para Halloween

Heidi Klum volvió a ser el centro de atención en su tradicional fiesta de Halloween en Nueva York. Para celebrar el 25.º aniversario del evento, presentó una caracterización hiperrealista en la que su propia cabeza aparecía sobre la palma de una mano cortada.

Como cada 31 de octubre, Heidi Klum organizó su tradicional fiesta de Halloween, una de las más esperadas por las celebridades. En esta edición especial, que se realizó en el restaurante Cathédrale del hotel Moxy East Village, en Nueva York, la modelo volvió a sorprender con una producción fuera de lo común.

Klum llegó dentro de un camión acompañado por señales de alerta en color rojo y actores vestidos con trajes protectores amarillos, que la asistieron durante su descenso ante la mirada de los fotógrafos.

Su disfraz representaba una mano humana cortada y ensangrentada, con su propia cabeza ubicada en la palma. La caracterización incluía dedos alargados, anillos, manicura roja y abundantes detalles de sangre.

El trabajo detrás del disfraz hiperrealista

La idea comenzó a gestarse aproximadamente un año antes de la celebración. La modelo explicó que quería recrear su propia mano y convertirla en una producción con el mayor nivel de realismo posible.

Para concretarla, volvió a trabajar con Mike Marino, reconocido diseñador de efectos especiales de maquillaje, premiado con un Emmy por su labor en la serie El Pingüino.

El equipo utilizó registros escaneados del cuerpo de Klum para reproducir con precisión la anatomía de la mano, incluyendo venas, músculos y otros detalles. La propuesta también incorporó elementos personales, como una réplica de su anillo de compromiso, su alianza de casamiento y un tatuaje que tiene en uno de sus dedos.

En declaraciones a Vogue, la modelo contó que la idea había surgido mucho antes de la fiesta y que inicialmente tuvo que esperar para que su diseñador pudiera concentrarse en la caracterización de Medusa, que había elegido para la edición anterior.

Una fiesta que cumplió 25 años

La celebración de Heidi Klum se convirtió en una tradición dentro del calendario de Halloween de las celebridades. A lo largo de los años, la modelo presentó algunas de las transformaciones más llamativas de la fecha.

Entre sus caracterizaciones más recordadas aparecen E.T., Fiona de Shrek, Jessica Rabbit, un hombre lobo inspirado en el videoclip Thriller de Michael Jackson, un pavo real, un gusano y una mariposa.

Para esta edición también presentó una colaboración con Apothic Wines, denominada Apothic x Heidi Klum Type 'A' Blood Bags, una colección limitada inspirada en las bolsas de sangre hospitalarias que formaron parte de la ambientación de la noche.

Tom Kaulitz no participó de la caracterización

Una de las particularidades de esta edición fue la ausencia de su esposo, Tom Kaulitz, quien en años anteriores solía acompañarla con disfraces coordinados.

En la celebración pasada, por ejemplo, Klum se transformó en Medusa, mientras que Kaulitz interpretó a un soldado griego convertido en piedra.

La modelo también contó que, una vez finalizada la fiesta, suele necesitar varias horas para quitarse los trajes y descansar. Sin embargo, la planificación de la próxima edición comienza casi inmediatamente: el 1 de noviembre ya empieza a reunir nuevas ideas para su siguiente transformación.