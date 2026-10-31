Así se disfrutó Halloween en Jujuy: niños disfrazados y pedidos de dulces en San Salvador

La celebración de Halloween se hizo sentir este sábado en San Salvador de Jujuy, donde numerosos chicos salieron a las calles con disfraces de personajes terroríficos y divertidos para participar de una de las tradiciones más populares de esta fecha.

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El movimiento se concentró especialmente en el microcentro de la capital jujeña . Allí, grupos de niños, acompañados por sus familias, recorrieron distintos comercios y locales para pedir golosinas al tradicional grito de “¿Dulce o truco?” . La escena se repitió en distintos puntos de la ciudad, con calabazas, brujas, vampiros, esqueletos y personajes de películas entre los disfraces elegidos.

La jornada estuvo marcada por el colorido, la diversión y el entusiasmo de los más pequeños , que aprovecharon la ocasión para compartir una tarde diferente y sumarse a una costumbre que cada año gana más presencia en Jujuy.

Canal 4 de Jujuy también se sumó a los festejos de Halloween y recorrió las calles de San Salvador de Jujuy repartiendo golosinas para los más chicos . En medio de una tarde llena de disfraces y diversión, el equipo se acercó a las familias que participaban de la celebración.

La iniciativa llevó sonrisas y sorpresas a los niños que paseaban por el microcentro capitalino, muchos de ellos caracterizados como brujas, vampiros, monstruos y personajes de sus películas favoritas. La entrega de dulces acompañó el tradicional espíritu del “dulce o truco”.

De esta manera, Canal 4 formó parte de una jornada especial para las familias jujeñas, compartiendo con los más pequeños una celebración que cada año suma más participación en las calles de la ciudad.

¿Qué es Halloween y por qué se celebra?

Halloween se celebra cada 31 de octubre, principalmente en países como Estados Unidos, Canadá e Irlanda, aunque con el paso del tiempo se extendió a distintas partes del mundo.

Su origen está relacionado con antiguas tradiciones celtas, especialmente con la festividad de Samhain, que marcaba el final de la cosecha y el comienzo de la época más oscura del año. Con el tiempo, estas costumbres se mezclaron con celebraciones cristianas y dieron lugar a la festividad conocida actualmente.

Una de sus tradiciones más características es el “dulce o truco”, cuando los chicos se disfrazan y recorren las casas o comercios para pedir golosinas. También son habituales las decoraciones con calabazas talladas, telarañas, fantasmas y otros elementos vinculados al mundo del terror.

En Jujuy, la celebración volvió a reunir a familias y chicos en las calles, con disfraces, golosinas y una tarde en la que la diversión fue la protagonista.