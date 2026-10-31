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31 de octubre de 2026 - 17:14
Deportes.

Con equipo alternativo, Gimnasia de Jujuy fue goleado por San Martín de San Juan

Gimnasia de Jujuy cayó 5 a 1 en el cierre de la fase regular de la Primera Nacional. Hernán Pellerano decidió preservar a los titulares pensando en el Reducido.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
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Gimnasia de Jujuy tuvo una tarde para el olvido en San Juan. Con una formación alternativa, perdió 5 a 1 frente a San Martín por la fecha 36 de la Primera Nacional 2026, en el último encuentro de la fase regular del campeonato.

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El equipo dirigido por Hernán Pellerano, que ya tenía asegurada su clasificación al Reducido, afrontó el compromiso sin sus habituales titulares, a quienes el entrenador decidió preservar para la instancia decisiva. La diferencia entre ambos equipos se hizo sentir desde el comienzo.

El partido, disputado en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez y con el arbitraje de Juan Cruz Robledo, comenzó complicado para el conjunto jujeño. A los 12 minutos, el local ya ganaba 2 a 0 gracias a los goles de Mauro Osores y Facundo Nadalín, ambos después de jugadas de pelota parada.

Gimnasia consiguió descontar por intermedio de Abel Argañaraz, quien aprovechó un rebote para poner el 2 a 1. Sin embargo, a los 42 minutos del primer tiempo, Guillermo Acosta amplió la diferencia y estableció el 3 a 1 con el que se fueron al descanso.

El resultado reflejó lo ocurrido en la primera mitad, con un San Martín más peligroso y un Lobo que tuvo dificultades para generar juego y acercarse al arco rival.

San Martín liquidó el partido en el segundo tiempo

En el complemento, el desarrollo no cambió demasiado. El conjunto sanjuanino volvió a golpear en los primeros minutos y terminó de definir el encuentro con los tantos de Ramiro Rúmbolo y Nazareno Funez.

San Martín, que necesitaba sumar para alimentar sus chances de ingresar al Reducido, continuó buscando más goles ante un Gimnasia que no encontró respuestas futbolísticas ni logró generar situaciones claras para achicar la diferencia.

De esta manera, el Lobo cerró la fase regular con una derrota contundente, aunque el resultado no modifica su objetivo principal: llegar en las mejores condiciones a los play off.

Gimnasia espera rival para los play off

Con este resultado, Gimnasia de Jujuy terminó cuarto en su zona y ahora deberá esperar hasta el lunes para conocer a su próximo rival en la instancia eliminatoria.

Por el momento, Almirante Brown sería el adversario del equipo de Pellerano, aunque la definición dependerá de los resultados que completen la fecha.

Lo que ya está confirmado es que el Lobo jugará en el estadio 23 de Agosto y contará con ventaja deportiva, un aspecto importante en una instancia en la que buscará dar el primer paso rumbo al ascenso.

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