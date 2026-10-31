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31 de octubre de 2026 - 11:46
Deporte.

Orgullo jujeño: Martín Kindgard es nuevo refuerzo del Afragola en Italia

El jugador jujeño fue anunciado oficialmente como incorporación del Afragola Volley, equipo que compite en la Serie B de Italia. Su experiencia en el vóley italiano será clave para esta nueva etapa.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
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El deportista cuenta con una extensa trayectoria en el vóley de Italia, donde pasó por diferentes clubes que compiten o compitieron en los campeonatos de la Serie A, entre ellos Vibo Valentia, Castellana Grotte, Lagonegro, Gioia del Colle, Corigliano, Isernia y Porto Viro.

Afragola destacó la llegada del jujeño

A través de sus redes sociales, el club italiano celebró la incorporación de Kindgard y remarcó la importancia de sumar un jugador con experiencia en categorías superiores.

Desde la institución señalaron que su llegada representa un refuerzo importante para el equipo y para el crecimiento del vóley en Afragola.

Además, destacaron que el argentino podrá convertirse en un referente para los jugadores más jóvenes, aportando sus conocimientos y experiencia dentro de la cancha.

De esta manera, Martín Kindgard comenzará un nuevo desafío en el vóley italiano, llevando una vez más la representación de Jujuy al deporte internacional.

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