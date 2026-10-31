Orgullo jujeño: Martín Kindgard es nuevo refuerzo del Afragola en Italia

El vóley jujeño vuelve a tener presencia internacional. Martín Alberto Kindgard fue anunciado como nuevo jugador del Afragola Volley, equipo italiano que disputará la Serie B y que apuesta por la experiencia del argentino para reforzar su plantel.

El deportista cuenta con una extensa trayectoria en el vóley de Italia, donde pasó por diferentes clubes que compiten o compitieron en los campeonatos de la Serie A, entre ellos Vibo Valentia, Castellana Grotte, Lagonegro, Gioia del Colle, Corigliano, Isernia y Porto Viro.

Afragola destacó la llegada del jujeño A través de sus redes sociales, el club italiano celebró la incorporación de Kindgard y remarcó la importancia de sumar un jugador con experiencia en categorías superiores.

Desde la institución señalaron que su llegada representa un refuerzo importante para el equipo y para el crecimiento del vóley en Afragola.

Además, destacaron que el argentino podrá convertirse en un referente para los jugadores más jóvenes, aportando sus conocimientos y experiencia dentro de la cancha. De esta manera, Martín Kindgard comenzará un nuevo desafío en el vóley italiano, llevando una vez más la representación de Jujuy al deporte internacional.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







