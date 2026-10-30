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30 de octubre de 2026 - 15:34
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Jorge Krum Vélez, el ajedrecista jujeño de 10 años que ganó tres torneos en octubre

Con apenas 10 años, Jorge Krum Vélez se consagró bicampeón del Aniversario de Atahualpa en Salta y sumó triunfos en Bolivia y Orán.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
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Jorge Krum Vélez, el ajedrecista jujeño de 10 años 

El ajedrecista jujeño Jorge Krum Vélez, de apenas 10 años, continúa sumando logros en distintas competencias. Durante octubre consiguió tres primeros puestos en torneos disputados en Bolivia y el norte argentino, entre ellos el certamen Aniversario de Atahualpa, en Salta, donde se consagró bicampeón.

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El pequeño deportista comenzó a practicar ajedrez en abril de 2025 y, en poco más de un año, logró destacarse frente a jugadores de diferentes categorías. Además de sus resultados deportivos, resaltó el acompañamiento de su familia y la importancia que tiene esta disciplina en su vida.

Jorge Krum Vélez, el ajedrecista jujeño de 10 años

Jorge Krum Vélez, el ajedrecista jujeño de 10 años

Tres torneos ganados en octubre

Jorge contó con entusiasmo cómo fueron sus últimas participaciones y destacó que consiguió imponerse en competencias de distintas características. "Metí un triplete en octubre. El primer torneo fue un blitz internacional en Tarija, en Bolivia. El segundo fue en Orán, que juntaron todas las categorías, sub-10, sub-12 y sub-14. Y yo salí primero en la tabla general", relató.

En el torneo disputado en Orán, el jujeño logró superar a jugadores que habían obtenido títulos en sus respectivas categorías. "Le gané al campeón de la sub-10, le gané al campeón de Orán, le gané al campeón de la sub-12 y al campeón de la sub-14", detalló sobre su desempeño. A estos resultados se suma su consagración como bicampeón del torneo Aniversario de Atahualpa, disputado en Salta, completando así un mes con tres conquistas.

Comenzó a jugar en 2025 y ya suma varios títulos

Uno de los aspectos que más llama la atención de su trayectoria es el poco tiempo que lleva practicando ajedrez. Según contó, comenzó desde cero en abril de 2025 y rápidamente encontró en esta actividad una pasión.

Sobre las dificultades que puede presentar el juego, el niño explicó que la clave está en aprender con paciencia y dedicarle tiempo al estudio. "Si vos estás recién empezando te parece difícil, claro. Pero si lo tomás tranquilo y fácil, te puede salir ganar trofeos, jugar", expresó.

Jorge Krum Vélez, el ajedrecista jujeño de 10 años

Jorge Krum Vélez, el ajedrecista jujeño de 10 años

También compartió cuáles son las herramientas que utiliza para mejorar su rendimiento: resolver ejercicios de táctica, estudiar aperturas y disputar partidas. "Mi clave para ganar y para jugar mejor es hacer táctica, jugar partidas. Porque acá en Jujuy lamentablemente no hay partidas, no hay torneos", señaló, al referirse a la falta de competencias que percibe en la provincia.

El acompañamiento familiar, una parte fundamental de Jorge Krum Vélez

Más allá de las victorias y los trofeos, Jorge aseguró que uno de los aspectos que más disfruta del ajedrez es la posibilidad de viajar y compartir experiencias con sus seres queridos. "Lo que más me gusta del ajedrez es viajar con mi familia, viajar con mi profe, con mi papá, con mi mamá, con mi abuela. Viajar a los torneos, disfrutar jugando, conocer gente", manifestó.

El ajedrez también forma parte de sus actividades cotidianas. En su casa suele practicar con su padre, con quien comparte partidas y pone a prueba sus conocimientos. "Sigo jugando con mi papá. Mi mamá jugaba, pero como tiene trabajo y otras cosas que hacer, no juega tanto. Muchas veces juego con mi papá. También le gano", contó.

Su sueño es seguir mejorando

Para Jorge, el ajedrez representa mucho más que una competencia. Considera que esta disciplina le permitió desarrollar habilidades que también puede aplicar en otros aspectos de su vida. "El ajedrez me dio felicidad, me dio inteligencia, me dio muchas cosas más. Como concentración", expresó al hablar de lo que aprendió desde que comenzó a jugar.

Con tres títulos conseguidos durante octubre y nuevas experiencias dentro y fuera del país, el pequeño ajedrecista tiene claro cuál es su principal objetivo para los próximos años. "Mi sueño con el ajedrez y en la vida es mejorar", concluyó.

Jorge Krum Vélez, el ajedrecista jujeño de 10 años

Jorge Krum Vélez, el ajedrecista jujeño de 10 años

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