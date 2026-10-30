Axel Kicillof encabezó un acto del peronismo en Palpalá: "Vamos a cambiar la historia de Argentina"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , encabezó este viernes 30 de octubre un acto político en la cancha de básquet del Club Altos Hornos Zapla, en Palpalá . La actividad reunió a dirigentes del peronismo, gremialistas y militantes de distintos puntos de Jujuy, en el marco de la visita del mandatario bonaerense a la provincia.

Durante el encuentro, Kicillof cuestionó las políticas del presidente Javier Milei, planteó la necesidad de construir una alternativa de gobierno y destacó la importancia del federalismo, la producción y el trabajo. Por su parte, los dirigentes jujeños expresaron su respaldo a una eventual candidatura presidencial del gobernador y llamaron a reorganizar el Partido Justicialista provincial.

El intendente de Palpalá, Rubén Rivarola , fue uno de los encargados de dar la bienvenida al mandatario bonaerense y manifestó su respaldo a su proyección política nacional. "Qué hermoso se siente, el peronismo está presente en Jujuy . Tengo el corazón lleno de orgullo y más contento estoy porque Axel cambiará la realidad del país", expresó ante los presentes.

En su discurso también cuestionó al espacio libertario y vinculó las políticas del Gobierno nacional con el aumento de la pobreza. "De la mano de Axel el país se va a dar vuelta. Vamos a volver porque el peronismo en Jujuy volverá a ser gobierno y también en el país ", afirmó. Finalmente, le transmitió su apoyo personal y político: "Acá está el verdadero peronismo que te va a acompañar siempre, porque creemos que sos la persona correcta para sacar el país adelante".

Axel Kicillof encabezó un acto del peronismo en Palpalá

Rubén Rivarola pidió internas y la unidad del PJ jujeño

Otro de los discursos estuvo a cargo del diputado provincial Rubén Rivarola, quien centró su intervención en la situación interna del peronismo de Jujuy y en la necesidad de fortalecer la participación de los afiliados. "Esta es una fiesta del peronismo. Para nosotros es una alegría ver todas las banderas, que son el orgullo del peronismo que está presente. Estamos todos", manifestó.

El legislador agradeció la presencia de los militantes y sostuvo que el objetivo del espacio debe ser recuperar el gobierno tanto en la provincia como a nivel nacional. "El peronismo tiene que empezar a unirse, tiene que ser gobierno tanto nacional como provincial y son ustedes los que nos pueden llevar a la victoria", señaló.

En relación con el proceso de reorganización del Partido Justicialista, reclamó que los afiliados tengan la posibilidad de elegir a sus autoridades mediante elecciones internas. "Pronto habrá una interna para que los afiliados voten y digan quiénes quieren que conduzcan. Basta de los acomodos. Queremos un peronismo de pie. Los espero en las urnas", expresó.

Rubén Rivarola - Diputado

Además, sostuvo que el justicialismo debe recuperar su presencia política y territorial en Jujuy. "Que el peronismo vuelva a ser el músculo. Nuestra provincia es peronista y volverá a ser peronista con el próximo gobierno", aseguró. Rivarola también agradeció la visita de Kicillof y expresó públicamente su respaldo a una posible candidatura presidencial.

"El peronismo se siente, es distinto, no se compra, ni se alquila, ni se vende. Se siente. Axel presidente", afirmó. Y agregó: "Hoy es un día de felicidad. Aquí estamos, el peronismo real. Y hoy tenemos al futuro presidente acá. En Jujuy te vamos a dar el triunfo con esta gente".

Kicillof: “El año que viene vamos a cambiar la historia de Jujuy y de Argentina”

Al tomar la palabra, Axel Kicillof agradeció el recibimiento que tuvo durante su visita y destacó la convocatoria en el Club Altos Hornos Zapla. "No saben la enorme alegría que me da la fuerza que transmiten los jujeños que vinieron de cada extremo de la provincia. Aterrizamos en Jujuy y salió el sol del peronismo", expresó.

El gobernador bonaerense agradeció especialmente a los dirigentes que participaron de la organización del encuentro y sostuvo que existe un clima de entusiasmo de cara al próximo año electoral. "Quiero agradecerle a Rubén, al intendente de Palpalá y al peronismo de Jujuy. Esta alegría, energía, fuerza y entusiasmo, porque se huele en el aire que el año que viene vamos a cambiar la historia de Jujuy y de Argentina", manifestó.

Las críticas de Kicillof al gobierno de Javier Milei

Durante buena parte de su discurso, el mandatario bonaerense cuestionó la gestión nacional y aseguró que las medidas económicas afectan a trabajadores, jubilados y distintos sectores productivos. "En Argentina hace tres años que gobierna la ultraderecha, las corporaciones, los poderes internacionales. Esto pasó porque hay parte de nuestro pueblo decepcionado", sostuvo.

Kicillof también se dirigió a quienes acompañaron electoralmente al presidente Javier Milei y cuestionó el cumplimiento de sus promesas de campaña. "A quienes votaron a Milei, no tengo ninguna duda de que saben bien que es la estafa electoral más grande de la historia", afirmó, en una de las expresiones más críticas de su intervención.

Axel Kicillof encabezó un acto del peronismo en Palpalá

Luego cuestionó la evolución del poder adquisitivo, las tarifas y el endeudamiento. "Aquel que pensaba que con este gobierno iban a subir los salarios o vivir en dólares, hoy tenemos jubilaciones por el piso y sueldos bajos. El que pensaba que esta gente iba a barrer la casta, hoy tenemos un gobierno lleno de representantes del poder económico", expresó.

“En Argentina nadie se salva solo”

Kicillof aseguró que uno de los objetivos de su visita fue conocer de cerca la situación de los distintos sectores de la economía jujeña. Mencionó particularmente a productores tabacaleros y cañeros, comerciantes, trabajadores, pequeñas empresas, estudiantes y docentes.

"Vinimos a Jujuy a escuchar al pueblo, a los productores de tabaco, de caña, comerciantes, trabajadores y pequeñas empresas, nuestros estudiantes y docentes, que con Milei la pasan cada vez peor, sin perspectivas", sostuvo.

También planteó que las dificultades económicas no son exclusivas de Jujuy, sino que se repiten en distintas provincias del país. "En el país entero la política económica está generando un agujero negro", señaló. En ese marco, hizo referencia a la relación entre el Gobierno nacional y las administraciones provinciales.

"Quiero transmitir a los gobernadores y al pueblo: en Argentina nadie se salva solo, no hay solución de ninguna provincia sin que cambie la política nacional. Es un gobierno que extorsiona y saca recursos", afirmó. Según explicó, su recorrida por Jujuy le permitió encontrar problemáticas similares a las que observa en otras regiones argentinas.

"Me llevo de Jujuy un diagnóstico, una postal de que lo que pasa acá pasa en toda Argentina. Y me llevo también la certeza y convicción de que nuestro pueblo está en la base de la recuperación de cada provincia y del país", manifestó.

Litio, producción nacional y trabajo argentino

Otro de los ejes de su intervención fue el aprovechamiento de los recursos naturales y la necesidad de desarrollar actividades productivas que generen empleo y valor agregado. Kicillof destacó especialmente el potencial de Jujuy por sus reservas de litio y planteó que la extracción de recursos debe estar acompañada por políticas de desarrollo industrial.

"Tenemos lo que el planeta busca, recursos naturales como el litio, pero no alcanza. Hace falta que esa riqueza se llene de trabajo argentino, de ciencia, de producción nacional y de valor agregado", expresó. Además, sostuvo que el país necesita recuperar un modelo económico centrado en la producción y el fortalecimiento de los servicios públicos.

"En cada abrazo, en cada corazón que recibí hoy veo que es lo que estamos necesitando: un país que se vuelva a mover con los principios y la doctrina del peronismo, donde las prioridades no sean la timba y la extranjerización, sino la producción, el trabajo, la educación, la salud y la soberanía. La Argentina para los argentinos", manifestó.

El llamado a construir un gobierno federal

En el tramo final de su discurso, el gobernador bonaerense insistió en la importancia de la participación de las provincias dentro de un proyecto nacional y llamó a la militancia a trabajar de cara a 2027.

"No podemos aceptar nunca más que en nuestro país se maltrate el federalismo. Para construir un país más justo, una patria para todos, lo tenemos que hacer desde abajo hacia arriba", afirmó. En ese sentido, planteó la necesidad de que Jujuy tenga participación junto con el resto de las provincias en una propuesta política nacional.

"Jujuy participando con las demás provincias, Jujuy trabajando, contribuyendo. No vamos a un experimento más, vamos a un gobierno productivo, federal, soberano y patriota, es decir, un gobierno del pueblo y para el pueblo", sostuvo.

También destacó el papel de la militancia como herramienta de organización política. "Le quiero contestar con el arma más poderosa, la fuerza más grande, la militancia del pueblo, y la tiene el peronismo. Somos invencibles", expresó.

Finalmente, cerró su intervención agradeciendo a los presentes y ratificando su compromiso de acompañar al espacio político. "Acá están los que van a dejar todo para recuperar la provincia y la Nación. Gracias Jujuy, vamos para adelante, cuenten conmigo que cuento con ustedes", concluyó.

Una jornada con actividades institucionales y políticas en Jujuy

El acto en Altos Hornos Zapla fue parte del cierre de la agenda que Kicillof desarrolló este viernes en Jujuy. Durante la jornada mantuvo encuentros institucionales con el gobernador Carlos Sadir, autoridades universitarias y el intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola. La visita incluyó actividades vinculadas con la cooperación entre gobiernos provinciales, el desarrollo científico y tecnológico y reuniones con referentes políticos locales.