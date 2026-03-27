El duro cruce entre Javier Milei y Axel Kicillof tras el fallo por YPF

Tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York a favor de la Argentina en la apelación contra la sentencia millonaria en el caso YPF , Javier Milei apuntó contra Axel Kicillof , y minutos después el gobernador de la provincia de Buenos Aires le respondió en duros términos.

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“Le hemos ganado a Budford Capital en Estados Unidos , hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago de 18.000 millones de dólares”, dijo Milei en un discurso esta mañana y cargó contra el exministro de Economía, Axel Kicillof.

“Tuvimos que venir a arreglar las cag... que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”, dijo el Presidente en su mensaje.

“Y que ahora vengan a decir ‘Ah pero los viajes de Milei a Estados Unidos’ , ‘ah pero el mameluco’, ‘ah pero la gestión’”, continuó el mandatario. “Acá está la gestión: 18.000 millones de dólares”, afirmó, al dar un golpe de puño sobre el atril. Hoy encabezará una cadena nacional para hablar del fallo .

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“Me parece triste, lamentable, penoso lo de Milei”, planteó Kicillof, que fue ministro de Economía del segundo gobierno de Cristina Kirchner cuando se concretó el proceso de estatización de la petrolera que estaba en manos de Repsol.

Para Kicillof la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York tomó como propios los argumentos de la gestión de CFK para expropiar la compañía. “Ese proceso se hizo en base a normas y leyes de la Constitución Nacional que le da derecho a los países a declarar determinado bien como patrimonio de interés estratégico”, recordó.

Consultado sobre la importancia del vínculo de Milei con Donald Trump para la resolución del caso, Kicillof contestó: “Si por la relación entre los presidentes lograron dar vuelta un fallo en los Estados Unidos, sería un papelón enorme, sería una confesión”.

Axel Kicillof. Axel Kicillof.

“La novedad que hubo con Milei, seguro por desconocer de esto como de tantas cosas, es que le dio la razón a los buitres. Entonces yo era un inútil, porque los buitres tenían razón. Los abogados seguían un camino, y Milei sacaba provecho político cuando yo estaba de candidato”, aseguró en Infobae en Vivo.

“Se equivocó muy feo, muy fuerte, no sé si la va a arreglar siguiendo con los insultos. Le daba la razón a quienes demandaban a la Argentina y no tenían razón. La defensa argentina siguió por la misma línea que tenía y Milei defendía a los fondos buitres para insultarme a mí”, señaló.

“La verdad es que tiene tantas cosas para explicar sobre sus posiciones con respecto a este juicio”, agregó Kiciloff sobre Milei. “Ahora dice que un tribunal norteamericano le dio la razón a Argentina porque él fue con un mameluco o porque fue a hacerles morisquetas a Donald Trump”, dijo.

“Si esto es todo político, y depende del signo político, si, por ejemplo, cambia el gobierno y viene uno peronista, ¿la Corte Suprema ahora va a decir que Argentina tiene la culpa? Es muy poco serio”, subrayó el mandatario bonaerense.

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“Yo creo que es otra cosa lo que pasó, ese juzgado tiende a darle la razón a los buitres. Se ve que llevaron la causa ahí porque los contratos privados están por encima de cualquier cosa. Pero en este caso el argumento jurídico era muy flojo, decían que había que aplicar el estatuto de YPF encima de la ley argentina y la Constitución Nacional, es un disparate”.

Aseguró que no espera una disculpa del presidente. “No espero nada”, pero si dijo que “espero una reunión para hablar de los problemas que sus políticas están generando en la provincia, eso se lo vengo pidiendo. Si en esa reunión quiere preguntarme algo sobre sus equivocaciones o falta de comprensión de las situaciones, lo hablaremos”.

Cómo fue el fallo de YPF

Este viernes la decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York fue que resolvió revocar la sentencia de primera instancia que había condenado al país por la estatización de la petrolera en 2012.

Así Argentina queda eximida, por el momento, de afrontar el pago millonario, considerado uno de los litigios más costosos de la historia reciente. La defensa argentina argumentó que un tribunal local debía determinar la jerarquía normativa entre la ley de expropiación, que permitió estatizar el 51% de la firma, y los estatutos internos que obligaban al lanzamiento de una OPA al superar el 15% del paquete accionario.

El tribunal también ratificó que YPF fue correctamente exculpada de cualquier responsabilidad durante el proceso de nacionalización. La resolución se produjo tras una intensa etapa de apelación en la que el Estado argentino defendió la competencia de la justicia local para resolver la controversia y cuestionó la interpretación del derecho argentino realizada por la jueza Loretta Preska.