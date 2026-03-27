La Justicia de Estados Unidos falló a favor de Argentina y anuló la condena por YPF

La Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en la causa por la expropiación de YPF . La decisión la tomó la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que anuló la sentencia de primera instancia que imponía una indemnización millonaria contra el país.

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El fallo revierte la resolución dictada por la jueza Loretta Preska , quien había condenado al Estado argentino a pagar más de 16.000 millones de dólares por la estatización de la petrolera en 2012.

La resolución judicial se conoció este viernes y fue confirmada por fuentes oficiales a Infobae en Buenos Aires y Washington, en un expediente que lleva más de una década de trámite en tribunales internacionales.

La Cámara de Apelaciones resolvió dejar sin efecto la condena y ordenó revisar el caso. Según el tribunal, la sentencia original no aplicó de manera correcta la legislación argentina en el análisis del proceso de expropiación.

Además, los jueces pusieron en duda la jurisdicción de los tribunales estadounidenses para intervenir en un conflicto vinculado a decisiones tomadas en territorio argentino y bajo normativa local.

El fallo representa un cambio significativo en el proceso judicial, ya que deja sin efecto una de las condenas económicas más altas dictadas contra el país en el exterior.

YPF YPF.

El origen del conflicto por la expropiación

La causa se inició tras la estatización del 51% de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. A partir de esa decisión, accionistas minoritarios iniciaron demandas al considerar que no recibieron una oferta adecuada por sus participaciones.

En 2023, la jueza Preska determinó que la Argentina debía pagar una compensación superior a los 16.000 millones de dólares por incumplir el estatuto de la compañía.

El reclamo fue impulsado por fondos de inversión que adquirieron los derechos de litigio de empresas afectadas por la expropiación, lo que dio origen a un proceso judicial que se extendió durante años.

Qué puede pasar ahora con la causa

Con la decisión de la Corte de Apelaciones, el expediente entra en una nueva etapa. El tribunal ordenó revisar el fallo original, lo que abre la puerta a nuevas instancias judiciales dentro del mismo proceso.

Si bien todavía existen posibilidades de apelación, la resolución representa un alivio para el Estado argentino, que enfrentaba una obligación de pago equivalente a una porción significativa de su presupuesto anual.

El caso continúa abierto y podría escalar a instancias superiores dentro del sistema judicial de Estados Unidos, aunque por el momento la condena económica quedó sin efecto.