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27 de marzo de 2026 - 15:27
País.

Javier Milei hablará este viernes por cadena nacional

Javier Milei brindará detalles del fallo de Estados Unidos por YPF en cadena nacional esta noche desde las 19 horas.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Javier Milei hablará esta noche en cadena nacional

Javier Milei hablará esta noche en cadena nacional

Javier Milei dará este viernes por la noche un mensaje en cadena nacional para referirse al fallo favorable para la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF. La comunicación oficial se grabará en Salón Blanco de Casa Rosada y se emitiría cerca de las 19 horas.

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Así Argentina queda eximida, por el momento, de afrontar el pago millonario, considerado uno de los litigios más costosos de la historia reciente. La defensa argentina argumentó que un tribunal local debía determinar la jerarquía normativa entre la ley de expropiación, que permitió estatizar el 51% de la firma, y los estatutos internos que obligaban al lanzamiento de una OPA al superar el 15% del paquete accionario.

javier milei

El tribunal también ratificó que YPF fue correctamente exculpada de cualquier responsabilidad durante el proceso de nacionalización. La resolución se produjo tras una intensa etapa de apelación en la que el Estado argentino defendió la competencia de la justicia local para resolver la controversia y cuestionó la interpretación del derecho argentino realizada por la jueza Loretta Preska.

Qué dijo Javier Milei tras el fallo

“Le hemos ganado a Budford Capital en Estados Unidos, hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago de 18.000 millones de dólares”, dijo Milei tras agradecerles a los abogados y a la Procuración por el histórico fallo.

El Presidente cargó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y exministro de Economía, Axel Kicillof: “Tuvimos que venir a arreglar las cag... que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”.

“Y que ahora vengan a decir ‘Ah pero los viajes de Milei a Estados Unidos’, ‘ah pero el mameluco’, ‘ah pero la gestión’”, continuó el mandatario. “Acá está la gestión: 18.000 millones de dólares”, afirmó, al dar un golpe de puño sobre el atril.

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