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18 de marzo de 2026 - 15:38
País.

Juicio por YPF: la Justicia de Estados Unidos frenó las demandas y le dio aire a la Argentina

La Justicia de Estados Unidos frenó medidas y ejecuciones en el caso YPF hasta definir si sigue firme la condena contra la Argentina.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Buena noticia en el juicio por YPF

Buena noticia en el juicio por YPF

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, Estados Unidos, ordenó suspender de manera temporal todas las actuaciones vinculadas al juicio por la expropiación de YPF, en una decisión que beneficia a la Argentina mientras se define la apelación de fondo sobre la sentencia de primera instancia.

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La medida implica que, por ahora, no podrán avanzar ejecuciones, pedidos de embargo ni nuevas instancias del proceso relacionadas con ese fallo. La resolución llegó luego de un pedido presentado por la Procuración del Tesoro, que reclamó frenar el avance del llamado discovery y otras actuaciones abiertas en Estados Unidos hasta que la Cámara resuelva si fue correcta o no la sentencia de la jueza Loretta Preska.

Ese fallo de primera instancia de semanas atrás condenó a la Argentina a pagar USD 16.100 millones por la expropiación de la petrolera en 2012; en reportes locales, el monto se ubica cerca de USD 18.000 millones al sumar intereses.

En Balcarce 50 hay desconfianza sobre la voluntad de Preska y dan por hecho que rechazará la solicitud de la Procuración General del Tesoro.
Juicio por YPF: la Justicia de Estados Unidos fren&oacute; las demandas y le dio aire a la Argentina

Juicio por YPF: la Justicia de Estados Unidos frenó las demandas y le dio aire a la Argentina

Qué resolvió la Cámara por el caso YPF

La decisión del tribunal de alzada representa un alivio procesal para la Argentina, porque deja sin efecto momentáneamente los intentos de los demandantes de acelerar el cobro. Entre esas maniobras figuraban pedidos para profundizar el discovery, avanzar sobre activos y sostener otras medidas de presión judicial mientras seguía pendiente la revisión del fallo principal.

En los últimos días, además, el Departamento de Justicia de Estados Unidos había respaldado la posición argentina al sostener que los requerimientos de información impulsados por los demandantes eran intrusivos y podían afectar principios de cortesía internacional. Reuters informó que una de esas exigencias apuntaba incluso a obtener datos sobre reservas de oro del Banco Central, en el marco de la búsqueda de activos embargables.

Qué puede pasar ahora con el fallo de fondo

La discusión central sigue abierta en la Cámara de Apelaciones, que debe resolver si confirma, modifica o revoca la sentencia de Preska. Según el análisis que circula en el expediente y en fuentes judiciales citadas por la prensa, hay tres escenarios principales: que el tribunal le dé la razón a la Argentina y deje sin efecto la condena, que confirme íntegramente el fallo de primera instancia o que ordene revisar aspectos clave, como la jurisdicción o la forma de calcular el monto.

La jueza estadounidense, Loretta Preska, quien lleva los litigios de los holdouts remanentes contra la Argentina.

Burford Capital, el fondo que financia el litigio y es uno de los principales beneficiarios potenciales del fallo, deberá esperar. La pausa dispuesta por la Cámara congela por ahora el avance de las acciones judiciales paralelas y le da a la Argentina una ventana de respiro en una de las causas internacionales más sensibles de los últimos años.

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