sábado 07 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de febrero de 2026 - 12:54
Política.

Axel Kicillof asumirá la presidencia del PJ bonaerense tras un acuerdo de unidad

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezará el Partido Justicialista de la provincia luego de negociaciones internas.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Axel Kicillof.

Axel Kicillof.

Lee además
No me voy sin mis perros, dijo un vecino de El Galpón. video
Conmoción.

"No me voy sin mis perros": un rescate que marcó al temporal en El Galpón
El pueblo abandonado que atrae al turismo en Mendoza. video
Turismo.

Así es el pueblo fantasma de Mendoza con historia, naturaleza y leyendas que fascina a los turistas

El acuerdo se cerró entre la noche del viernes y la mañana del sábado, con la confirmación de los lineamientos generales para la conducción partidaria. Durante el mediodía se avanzó en la distribución de cargos dentro del consejo del partido y en la representación de las distintas ramas.

La llegada de Kicillof a la presidencia del PJ provincial incluyó como condición un respaldo amplio a su gestión al frente del Ejecutivo bonaerense, punto que resultó clave para destrabar las conversaciones.

El calendario partidario y la interna previa

El proceso de renovación de autoridades se activó en diciembre pasado, cuando el entonces presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, definió el 15 de marzo como fecha para la elección de la nueva conducción. Desde ese momento, la interna entre el sector referenciado en Cristina Kirchner y el espacio político del gobernador abrió distintos escenarios posibles.

Durante las semanas siguientes, la junta electoral avanzó con la depuración de padrones y definiciones administrativas. Ese recorrido expuso tensiones y desacuerdos menores entre los distintos espacios, aunque sin romper los canales de diálogo.

Con el correr de los días, tomó fuerza la posibilidad de una salida consensuada. Desde el kirchnerismo hicieron llegar la propuesta para que Kicillof asumiera la presidencia partidaria, con el objetivo de evitar una contienda interna de resultado incierto.

Axel Kicillof.
Axel Kicillof.

Axel Kicillof.

El rol de Cristina Kirchner y La Cámpora

Fuentes partidarias señalaron que Cristina Kirchner impulsó la necesidad de dejar de lado la disputa interna y priorizar la unidad del peronismo bonaerense. En ese marco, avaló el traspaso de la conducción del PJ provincial al gobernador.

En paralelo, dentro del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que respalda a Kicillof, también surgieron pedidos para que el mandatario asumiera el control de la estructura partidaria. Ese reclamo se intensificó tras la elección seccional de septiembre, donde el frente oficialista se impuso con una diferencia amplia frente a La Libertad Avanza.

Si bien el resultado de octubre mostró un escenario distinto, la lectura interna valoró la estrategia electoral del desdoblamiento y reforzó la posición del gobernador dentro del armado político.

El acuerdo define que la vicepresidencia primera del PJ bonaerense quede en manos de la vicegobernadora Verónica Magario, quien ya ocupa ese lugar dentro del esquema partidario. La vicepresidencia segunda y la secretaría general corresponderán al sector kirchnerista.

Además, el control del Congreso del partido quedará en manos del espacio referenciado en Máximo Kirchner, un rol que hasta ahora ejercía el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

Entre sábado y domingo se terminará de cerrar la integración completa del consejo partidario, junto con las secretarías y cargos restantes, en un esquema que busca reflejar el equilibrio interno.

Axel Kicillof.
Axel Kicillof.

Axel Kicillof.

Escenarios locales y armado preventivo

El entendimiento a nivel provincial no replica de forma automática en todos los distritos. En algunos municipios, como Mar del Plata, Tigre y San Nicolás, persiste la posibilidad de elecciones internas para renovar autoridades locales.

En paralelo a las negociaciones, el espacio político del gobernador avanzó con el armado de listas propias como estrategia preventiva. Esa logística buscó garantizar una alternativa en caso de que el acuerdo de unidad no prosperara.

El procedimiento recordó al armado electoral de la elección provincial de septiembre, cuando el MDF presentó listas propias antes de unificar posiciones. Finalmente, el consenso alcanzado permitió ordenar la conducción del PJ bonaerense sin recurrir a una interna general.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

"No me voy sin mis perros": un rescate que marcó al temporal en El Galpón

Así es el pueblo fantasma de Mendoza con historia, naturaleza y leyendas que fascina a los turistas

Siguen las lluvias intensas en Tucumán: desbordan los ríos y refuerzan la vigilancia en ríos y canales de la provincia

Temporal histórico en el sur de Salta: El Galpón y Metán bajo el agua

Invitan a bolivianos residentes en Jujuy a actualizar su documentación boliviana

Lo que se lee ahora
No me voy sin mis perros, dijo un vecino de El Galpón. video
Conmoción.

"No me voy sin mis perros": un rescate que marcó al temporal en El Galpón

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Alerta naranja en Jujuy. 
Atención

Alerta naranja por fuertes tormentas y posible granizo en varias zonas de Jujuy

Túnel inundado. video
Lluvias.

Otra vez se inundó el túnel derivador entre barrio Norte y Cuyaya: paso anegado y autos pierden patentes

Las lluvias que comenzaron durante la madrugada mantienen en estado de alerta a buena parte de la provincia. video
País.

Siguen las lluvias intensas en Tucumán: desbordan los ríos y refuerzan la vigilancia en ríos y canales de la provincia

El pueblo abandonado que atrae al turismo en Mendoza. video
Turismo.

Así es el pueblo fantasma de Mendoza con historia, naturaleza y leyendas que fascina a los turistas

El estado de las rutas (imagen de archivo).
Lluvias.

El estado de las rutas en Jujuy este sábado 7 de febrero

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel