sábado 07 de febrero de 2026

7 de febrero de 2026 - 10:49
Conmoción.

"No me voy sin mis perros": un rescate que marcó al temporal en El Galpón

En medio de las inundaciones que afectaron a El Galpón, un vecino se negó a evacuar sin sus perros y obligó a un operativo especial de rescate.

Ramiro Menacho
"No me voy sin mis perros", dijo un vecino de El Galpón.

El fuerte temporal que golpeó a la localidad salteña de El Galpón dejó postales de angustia, barrios anegados y familias en alerta. En ese escenario crítico, una historia puntual concentró la atención de vecinos y rescatistas. Miguel “Tronco” Lamas decidió no abandonar el lugar donde se encontraba si sus perros no salían con él.

Las lluvias intensas provocaron un rápido avance del agua en distintos sectores del pueblo. Los equipos de emergencia recorrieron la zona para asistir a los afectados y evacuar a quienes quedaban aislados por la inundación.

En uno de esos operativos apareció la figura de Lamas, conocido en la comunidad por su trabajo como cuidador en el hípico El Gauchito, quien permanecía en el predio mientras el agua cubría gran parte del entorno.

Una negativa firme en medio del agua

Cuando el personal de rescate intentó evacuarlo, Miguel fue claro y directo. “No me pienso ir sin sacar a mis perros”, expresó ante la urgencia del operativo, mientras el nivel del agua seguía en aumento.

La situación resultó delicada. El riesgo crecía minuto a minuto y el lugar ya mostraba signos de aislamiento. Aun así, el hombre sostuvo su postura y priorizó la vida de los animales que lo acompañaban a diario.

Esa decisión obligó a los rescatistas a reorganizar la intervención para incluir a las mascotas y garantizar una salida segura para todos.

Embed - Corte en la Ruta Nacional 16

Un operativo adaptado a la emergencia

El equipo de emergencia extremó cuidados y ajustó la maniobra para rescatar tanto a Miguel como a sus perros. La evacuación se realizó en un contexto complejo, con agua en movimiento y escasa visibilidad en algunos sectores.

La escena quedó registrada por testigos y rápidamente circuló entre vecinos, que destacaron el vínculo del hombre con sus animales y el compromiso del personal que participó del rescate.

Finalmente, el operativo tuvo resultado positivo. Miguel Lamas salió del lugar junto a sus perros, sin registrarse heridos durante la intervención.

Una imagen que recorrió El Galpón

El episodio se sumó a las múltiples historias que dejó el temporal en el sur salteño. Mientras continúan las tareas de asistencia y relevamiento de daños, el rescate de Lamas se transformó en una de las postales más comentadas de la jornada.

Vecinos de El Galpón señalaron que el hombre es conocido en la zona y que sus perros forman parte de su rutina diaria en el predio hípico. La decisión de no dejarlos atrás reforzó esa imagen.

En un contexto marcado por la emergencia climática, la escena reflejó el vínculo cotidiano que muchas personas mantienen con sus mascotas, incluso frente a situaciones extremas.

