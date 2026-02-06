Invitan a bolivianos residentes en Jujuy a actualizar su documentación boliviana

Desde el Consulado del Estado Plurinacional de Bolivia en Jujuy explicaron que registran falta de documentación boliviana y demoras de décadas en el inicio de trámites básicos , una situación que afecta a numerosos residentes en la provincia.

El cónsul Juan Ino Mamani explicó que llegan consultas de personas que " nunca gestionaron su cédula boliviana , aun después de haber vivido 10, 20, 30 o incluso 40 años en Argentina" . En algunos casos, se trata de adultos mayores que recién inician el trámite por primera vez.

Como ejemplo, relató el caso de un ciudadano boliviano que residía en Libertador General San Martín , quien a los 80 años de edad obtuvo por primera vez su cédula boliviana, luego de haber pasado toda su vida en Argentina sin documentación de su país de origen.

El cónsul señaló que esta situación se repite especialmente entre personas que trabajan en zonas rurales, fincas o áreas alejadas, así como en mujeres que cuentan con una cédula antigua pero nunca se acercaron al consulado para actualizar o verificar su situación documental.

Mamani explicó que quienes no tramitaron su certificado de nacimiento o presentan errores en sus registros deben acercarse al consulado para revisar su información. Entre los problemas más comunes figuran letras mal consignadas, datos duplicados o directamente partidas inexistentes en el sistema.

La falta de documentación de Bolivia entorpece trámites en Argentina

En ese sentido, mencionó un caso puntual que evidenció la gravedad de estas falencias: una joven jujeña que se había recibido de policía no pudo completar su titulación porque, al solicitar la partida de nacimiento de su padre, se constató que no existía ningún registro oficial, lo que generó complicaciones administrativas para toda la familia.

Ante este escenario, desde el consulado invitaron a la comunidad boliviana residente en Jujuy a acercarse para verificar su situación documental, especialmente en un contexto donde muchas personas avanzan en procesos de radicación o trámites personales.

El organismo atiende de lunes a viernes, de 9 a 17 horas, en horario casi corrido y sin receso por vacaciones.