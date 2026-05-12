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12 de mayo de 2026 - 14:33
Jujuy.

Jujuy participará en Brasil en la reunión de integración del Corredor Bioceánico

Jujuy participará el próximo 18 de mayo de una reunión en Brasilia para avanzar en la integración regional a través del Corredor Bioceánico.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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El encuentro se realizará en Brasilia y convocará a sectores públicos, privados, universidades, cámaras empresariales y municipios, con el objetivo de seguir avanzando en la viabilidad del corredor.

Dentro de la agenda aparece la optimización de procesos transfronterizos, un punto clave para mejorar el movimiento de personas, cargas y servicios.

Una agenda regional con impacto en Jujuy

El Corredor Bioceánico Capricornio volvió a ocupar un lugar central en la agenda provincial, con una mirada puesta en la conexión entre países, el movimiento comercial y las oportunidades productivas para Jujuy.

La provincia participa de este proceso a través del Consejo para el Desarrollo y Promoción del Corredor Bioceánico, un espacio creado por ley que reúne a organismos gubernamentales, universidades, cámaras empresariales y municipios.

El trabajo de integración regional busca posicionar el potencial de Jujuy en áreas como agroindustria, ganadería, turismo, minería, servicios y educación.

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Rutas, seguridad y salud

Entre los temas planteados para el desarrollo del corredor aparecen la mejora de rutas, la seguridad y la salud, tres áreas necesarias para que la integración regional no quede solo en una declaración política.

Uno de los puntos señalados es la necesidad de mantenimiento en caminos nacionales, una condición clave para sostener el tránsito y la logística que demanda el Corredor Bioceánico.

Además, se proyectan nuevas reuniones en Brasil y Chile para continuar con el proceso de integración y avanzar en su viabilidad.

Producción, capacitación y financiamiento

El desarrollo del Corredor Bioceánico incluye una agenda de formación e inversión. En ese marco, se trabaja con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar estudios vinculados a estas iniciativas.

También se anunciaron capacitaciones junto a la Universidad Nacional de Jujuy para mejorar las competencias del personal en distintos sectores.

La intención es que el corredor no sea solo una vía de paso, sino una herramienta para generar productividad, crecimiento económico y nuevas oportunidades para la provincia.

Participación pública y privada

En la reunión realizada en el Salón Marcos Paz de la Legislatura de Jujuy participaron referentes del sector público y privado que integran el Consejo para el Desarrollo y Promoción del Corredor Bioceánico Capricornio.

Durante el encuentro, Fabián Tejerina, como titular saliente del órgano, presentó un informe de gestión. En tanto, el diputado provincial Mario Fiad continuará vinculado a los esfuerzos para consolidar este proceso de integración regional.

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