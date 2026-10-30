Axel Kicillof se reunió con Rubén Eduardo Rivarola: analizaron proyectos vinculados al litio, salud y educación

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, llegó este viernes 30 de octubre a Jujuy y desarrolló una agenda de actividades institucionales, entre ellas, se reunió con el intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola.

Durante la visita a la ciudad siderúrgica, ambos funcionarios conversaron sobre la posibilidad de impulsar iniciativas conjuntas entre el municipio y la provincia de Buenos Aires, especialmente en áreas vinculadas con la salud, la educación y la producción.

El intendente destacó la importancia de recibir al mandatario bonaerense y señaló que el encuentro permitió mostrarle diferentes aspectos de la ciudad, así como sus posibilidades de desarrollo productivo.

Uno de los temas abordados fue la industria del litio y las oportunidades para incorporar tecnología y valor agregado a la producción. En ese sentido, Rivarola planteó la posibilidad de establecer vínculos de cooperación que permitan desarrollar nuevas iniciativas. “Es importante estar mancomunados con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires”, expresó.

Reunión en Palpalá entre Axel Kicillof, Rubén Eduardo Rivarola y otras autoridades.

Kicillof en Palpalá: “Hay que cambiar la política nacional”

Durante su visita a Palpalá, Axel Kicillof cuestionó las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei: “La situación se va deteriorando y aunque hagamos fuerza de los municipios, aunque hagamos fuerza de la provincia, no se puede revertir, no alcanza. Hay que cambiar la política nacional”, expresó.

El gobernador bonaerense también se refirió a la situación productiva de Palpalá y a las dificultades para recuperar su actividad industrial. “Si no hay consumo, si no le alcanza la jubilación al jubilado, el sueldo al laburante, si el estudiante no puede, si los docentes, si los investigadores, la mujer, los comerciantes, los empresarios, es generalizado y tiene que ver con una política económica”, manifestó.

En ese contexto, aseguró que durante su recorrido por Jujuy pudo conocer distintas problemáticas que también observa en Buenos Aires. “Estuvimos viendo lo que está pasando en la universidad, en el sistema productivo, en los centros de investigación, estuvimos viendo lo que pasa en la provincia y obviamente no es tan distinto a lo que pasa en la provincia de Buenos Aires”, señaló.

Por último, Kicillof destacó la importancia de Palpalá dentro del Partido Justicialista y se refirió a la necesidad de fortalecer la organización política de cara a 2027. “Hay que organizarse, hay que juntarse, hay que salir también a recorrer, a escuchar, a acompañar, a compartir, a abrazar y a generar la movilización y la fuerza que pueda revertir esta situación”, afirmó. También agradeció la recepción de los vecinos y destacó el acompañamiento durante su visita: “Acá vemos que está creciendo, que crece desde abajo”.