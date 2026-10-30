viernes 30 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de octubre de 2026 - 18:46
Palpalá.

Axel Kicillof se reunió con Rubén Eduardo Rivarola: analizaron proyectos vinculados al litio, salud y educación

El gobernador bonaerense mantuvo un encuentro con el intendente de Palpalá para evaluar iniciativas conjuntas y un posible acuerdo de cooperación.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Rubén Eduardo Rivarola y Axel Kicillof.

Rubén Eduardo Rivarola y Axel Kicillof.

Reunión en Palpalá entre Axel Kicillof, Rubén Eduardo Rivarola y otras autoridades.

Reunión en Palpalá entre Axel Kicillof, Rubén Eduardo Rivarola y otras autoridades.

Lee además
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, llegó esta mañana a la provincia de Jujuy
Política.

Axel Kicillof en Jujuy: firmó siete convenios con Carlos Sadir y habló sobre Milei y las elecciones de 2027
tras firmar convenios con sadir en jujuy, kicillof reclamo apoyo nacional para las economias regionales
Política.

Tras firmar convenios con Sadir en Jujuy, Kicillof reclamó apoyo nacional para las economías regionales

Durante la visita a la ciudad siderúrgica, ambos funcionarios conversaron sobre la posibilidad de impulsar iniciativas conjuntas entre el municipio y la provincia de Buenos Aires, especialmente en áreas vinculadas con la salud, la educación y la producción.

Kicillof y Rivarola analizaron proyectos para Palpalá

El intendente destacó la importancia de recibir al mandatario bonaerense y señaló que el encuentro permitió mostrarle diferentes aspectos de la ciudad, así como sus posibilidades de desarrollo productivo.

Uno de los temas abordados fue la industria del litio y las oportunidades para incorporar tecnología y valor agregado a la producción. En ese sentido, Rivarola planteó la posibilidad de establecer vínculos de cooperación que permitan desarrollar nuevas iniciativas. “Es importante estar mancomunados con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires”, expresó.

Reunión en Palpalá entre Axel Kicillof, Rubén Eduardo Rivarola y otras autoridades.

Reunión en Palpalá entre Axel Kicillof, Rubén Eduardo Rivarola y otras autoridades.

Kicillof en Palpalá: “Hay que cambiar la política nacional”

Durante su visita a Palpalá, Axel Kicillof cuestionó las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei: “La situación se va deteriorando y aunque hagamos fuerza de los municipios, aunque hagamos fuerza de la provincia, no se puede revertir, no alcanza. Hay que cambiar la política nacional”, expresó.

El gobernador bonaerense también se refirió a la situación productiva de Palpalá y a las dificultades para recuperar su actividad industrial. “Si no hay consumo, si no le alcanza la jubilación al jubilado, el sueldo al laburante, si el estudiante no puede, si los docentes, si los investigadores, la mujer, los comerciantes, los empresarios, es generalizado y tiene que ver con una política económica”, manifestó.

En ese contexto, aseguró que durante su recorrido por Jujuy pudo conocer distintas problemáticas que también observa en Buenos Aires. “Estuvimos viendo lo que está pasando en la universidad, en el sistema productivo, en los centros de investigación, estuvimos viendo lo que pasa en la provincia y obviamente no es tan distinto a lo que pasa en la provincia de Buenos Aires”, señaló.

Por último, Kicillof destacó la importancia de Palpalá dentro del Partido Justicialista y se refirió a la necesidad de fortalecer la organización política de cara a 2027. “Hay que organizarse, hay que juntarse, hay que salir también a recorrer, a escuchar, a acompañar, a compartir, a abrazar y a generar la movilización y la fuerza que pueda revertir esta situación”, afirmó. También agradeció la recepción de los vecinos y destacó el acompañamiento durante su visita: “Acá vemos que está creciendo, que crece desde abajo”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Axel Kicillof en Jujuy: firmó siete convenios con Carlos Sadir y habló sobre Milei y las elecciones de 2027

Tras firmar convenios con Sadir en Jujuy, Kicillof reclamó apoyo nacional para las economías regionales

Clima en Jujuy: en los próximos meses habrá temperaturas más altas y lluvias por debajo de lo normal

Canal 4 y el club Comercio festejarán Halloween este sábado en Alto Comedero

Axel Kicillof encabezó un acto del peronismo en Palpalá: "Vamos a cambiar la historia de Argentina"

Lo que se lee ahora
feria de las ofrendas en jujuy: mas de 100 puestos se instalaron sobre avenida 19 de abril video
Jujuy.

Feria de las Ofrendas en Jujuy: más de 100 puestos se instalaron sobre avenida 19 de Abril

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Feria de las Ofrendas en Jujuy: más de 100 puestos se instalaron sobre avenida 19 de Abril video
Jujuy.

Feria de las Ofrendas en Jujuy: más de 100 puestos se instalaron sobre avenida 19 de Abril

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, llegó esta mañana a la provincia de Jujuy video
Política.

Axel Kicillof en Jujuy: firmó siete convenios con Carlos Sadir y habló sobre Milei y las elecciones de 2027

Paso de Jama.
Frontera.

Paso de Jama: Chile ordenó un nuevo cierre preventivo desde las 12

El tiempo en Jujuy 
Jujuy.

Octubre cierra con un leve ascenso de temperaturas en Jujuy: ¿qué pasará con las lluvias?

Las dos finales del Anual 2026 de la Liga Jujeña se jugarán en el estadio 23 de Agosto
Deportes.

Las dos finales del Anual 2026 de la Liga Jujeña se jugarán en el estadio 23 de Agosto

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel