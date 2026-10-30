sábado 31 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de octubre de 2026 - 20:49
Deportes.

Juegos Evita 2026: Jujuy despidió a su delegación de jugadores que viajarán a Mar del Plata

Deportistas de toda la provincia participarán en los Juegos Evita. Durante la despedida compartieron sus expectativas y las ganas de representar a Jujuy.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Delegación jujeña en los Juegos Evita.

Delegación jujeña en los Juegos Evita.

Delegación jujeña en los Juegos Evita.

Delegación jujeña en los Juegos Evita.

Delegación jujeña en los Juegos Evita.

Delegación jujeña en los Juegos Evita.

Lee además
Juegos Nacionales Evita de esports: Jujuy ya tiene a losrepresentantes 
Deportes.

Juegos Nacionales Evita de esports: Jujuy ya tiene a los representantes
Pilar Toconas salió campeona en paralelas.
Deportes.

La jujeña de 11 años que ganó tres medallas y su sueño es llegar a los Juegos Olímpicos

La partida está prevista para este sábado 31 de octubre, a las 8 de la mañana, desde la Nueva Terminal de Ómnibus de Jujuy. La comitiva contará con representantes de disciplinas convencionales y adaptadas, además de integrantes del SAME que brindarán asistencia durante el traslado y las competencias.

Durante la ceremonia, Canal 4 conversó con algunos de los deportistas y sus familiares, quienes compartieron sus expectativas antes de viajar.

Delegación jujeña en los Juegos Evita.

Delegación jujeña en los Juegos Evita.

Los deportistas jujeños contaron cómo se preparan para los Juegos Evita

Una de las jóvenes que representará a Jujuy en vóley, con el Club Independiente, expresó su entusiasmo por la experiencia que se aproxima. “Estamos muy ansiosas, estamos con muchas expectativas y esperar que salga lo mejor”, contó durante la despedida.

También participó un joven que competirá en básquet adaptado, acompañado por su mamá. La mujer explicó que su hijo atravesó recientemente una intervención quirúrgica, por lo que tuvo poco tiempo de preparación.

“Estuvo hace un mes que está operado, así que muy poco entrenamiento, pero con muchas ganas”, relató. El deportista, por su parte, aseguró que está muy ansioso y contento por representar a la provincia.

Otro de los jóvenes entrevistados contó que participará por tercera vez en los Juegos Evita y que, a pesar de su experiencia, mantiene la emoción de las primeras competencias.

“La verdad que personalmente estoy muy nervioso. Son mis terceros Juegos Evita, pero siempre con la emoción de eso, de ir y ganar el podio, al menos que sea el primer puesto, segundo, tercero”, expresó.

Además, destacó el objetivo colectivo: “Ojalá que logramos ese objetivo que tenemos como equipo”.

Delegación jujeña en los Juegos Evita.

Delegación jujeña en los Juegos Evita.

Carlos Sadir destacó el trabajo deportivo de toda la provincia

El gobernador Carlos Sadir participó del acto y valoró el esfuerzo de los jóvenes que lograron clasificarse para la competencia nacional.

“Es un trabajo hermoso, enorme, aparte un trabajo en toda la provincia. Es un campeonato muy federal de nuestra provincia porque hay equipos de todo el interior, de Capital”, señaló en diálogo con Canal 4.

El mandatario también recordó que Jujuy alcanzó el quinto puesto en la edición anterior y manifestó su expectativa de mejorar ese resultado.

“Espero que la pasen muy bien, que hagan amigos, que disfruten también del viaje, de la estadía, también de las competencias y, por supuesto, seguramente van a traer un buen resultado”, expresó.

Cuándo viaja la delegación jujeña a Mar del Plata

La salida general está programada para el sábado 31 de octubre a las 8, desde la Nueva Terminal de Ómnibus. Sin embargo, durante las entrevistas algunos participantes indicaron que sus equipos viajarán el domingo, por lo que podría haber salidas diferenciadas.

La delegación contará con acompañamiento de la Secretaría de Deportes y personal sanitario del SAME. Los jóvenes buscarán representar a Jujuy en distintas disciplinas, compartir experiencias con deportistas de todo el país y continuar su desarrollo deportivo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Juegos Nacionales Evita de esports: Jujuy ya tiene a los representantes

La jujeña de 11 años que ganó tres medallas y su sueño es llegar a los Juegos Olímpicos

Ajedrez: el jujeño Alfredo Chiappero se consagró campeón en los Juegos Argentinos Urbanos 2026

Las tres incógnitas que deben resolver Arruabarrena y Ponzio antes del Superclásico

La AFA prepara el estreno del VAR semiautomático para la final del Clausura

Lo que se lee ahora
JorgeKrum Vélez, el ajedrecista jujeño de 10 años 
Deportes.

Jorge Krum Vélez, el ajedrecista jujeño de 10 años que ganó tres torneos en octubre

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Feria de las Ofrendas en Jujuy: más de 100 puestos se instalaron sobre avenida 19 de Abril video
Jujuy.

Feria de las Ofrendas en Jujuy: más de 100 puestos se instalaron sobre avenida 19 de Abril

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, llegó esta mañana a la provincia de Jujuy video
Política.

Axel Kicillof en Jujuy: firmó siete convenios con Carlos Sadir y habló sobre Milei y las elecciones de 2027

Paso de Jama.
Frontera.

Paso de Jama: Chile ordenó un nuevo cierre preventivo desde las 12

El tiempo en Jujuy 
Jujuy.

Octubre cierra con un leve ascenso de temperaturas en Jujuy: ¿qué pasará con las lluvias?

Las dos finales del Anual 2026 de la Liga Jujeña se jugarán en el estadio 23 de Agosto
Deportes.

Las dos finales del Anual 2026 de la Liga Jujeña se jugarán en el estadio 23 de Agosto

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel