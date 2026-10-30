Juegos Evita 2026: Jujuy despidió a su delegación de jugadores que viajarán a Mar del Plata

Jujuy se prepara para participar en una nueva edición de los Juegos Nacionales Evita, que se desarrollarán del 2 al 7 de noviembre en Mar del Plata. Este viernes 30 de octubre, en el estadio Federación de Básquet, se realizó el acto de despedida de la delegación provincial, integrada por 335 personas, entre deportistas, entrenadores, funcionarios y personal de apoyo.

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La partida está prevista para este sábado 31 de octubre, a las 8 de la mañana, desde la Nueva Terminal de Ómnibus de Jujuy. La comitiva contará con representantes de disciplinas convencionales y adaptadas, además de integrantes del SAME que brindarán asistencia durante el traslado y las competencias.

Durante la ceremonia, Canal 4 conversó con algunos de los deportistas y sus familiares, quienes compartieron sus expectativas antes de viajar.

Una de las jóvenes que representará a Jujuy en vóley, con el Club Independiente, expresó su entusiasmo por la experiencia que se aproxima. “Estamos muy ansiosas, estamos con muchas expectativas y esperar que salga lo mejor”, contó durante la despedida.

También participó un joven que competirá en básquet adaptado, acompañado por su mamá. La mujer explicó que su hijo atravesó recientemente una intervención quirúrgica, por lo que tuvo poco tiempo de preparación.

“Estuvo hace un mes que está operado, así que muy poco entrenamiento, pero con muchas ganas”, relató. El deportista, por su parte, aseguró que está muy ansioso y contento por representar a la provincia.

Otro de los jóvenes entrevistados contó que participará por tercera vez en los Juegos Evita y que, a pesar de su experiencia, mantiene la emoción de las primeras competencias.

“La verdad que personalmente estoy muy nervioso. Son mis terceros Juegos Evita, pero siempre con la emoción de eso, de ir y ganar el podio, al menos que sea el primer puesto, segundo, tercero”, expresó.

Además, destacó el objetivo colectivo: “Ojalá que logramos ese objetivo que tenemos como equipo”.

Delegación jujeña en los Juegos Evita.

Carlos Sadir destacó el trabajo deportivo de toda la provincia

El gobernador Carlos Sadir participó del acto y valoró el esfuerzo de los jóvenes que lograron clasificarse para la competencia nacional.

“Es un trabajo hermoso, enorme, aparte un trabajo en toda la provincia. Es un campeonato muy federal de nuestra provincia porque hay equipos de todo el interior, de Capital”, señaló en diálogo con Canal 4.

El mandatario también recordó que Jujuy alcanzó el quinto puesto en la edición anterior y manifestó su expectativa de mejorar ese resultado.

“Espero que la pasen muy bien, que hagan amigos, que disfruten también del viaje, de la estadía, también de las competencias y, por supuesto, seguramente van a traer un buen resultado”, expresó.

Cuándo viaja la delegación jujeña a Mar del Plata

La salida general está programada para el sábado 31 de octubre a las 8, desde la Nueva Terminal de Ómnibus. Sin embargo, durante las entrevistas algunos participantes indicaron que sus equipos viajarán el domingo, por lo que podría haber salidas diferenciadas.

La delegación contará con acompañamiento de la Secretaría de Deportes y personal sanitario del SAME. Los jóvenes buscarán representar a Jujuy en distintas disciplinas, compartir experiencias con deportistas de todo el país y continuar su desarrollo deportivo.