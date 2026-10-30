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30 de octubre de 2026 - 17:35
Deportes.

Ajedrez: el jujeño Alfredo Chiappero se consagró campeón en los Juegos Argentinos Urbanos 2026

El Maestro FIDE jujeño obtuvo el primer puesto en la modalidad Rápido Clásico Masculino, con 4,5 puntos en seis rondas disputadas en Buenos Aires.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Alfredo Chiappero compitiendo en ajedrez.&nbsp;

Alfredo Chiappero compitiendo en ajedrez. 

El ajedrecista jujeño Julio Alfredo Chiappero sumó un nuevo título a su trayectoria deportiva al consagrarse campeón de los Juegos Argentinos Urbanos 2026, que se desarrollan en Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires. El representante de Jujuy se quedó con el primer puesto en la modalidad Rápido Clásico Masculino, luego de acumular 4,5 puntos sobre seis posibles.

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La competencia reunió a jugadores de diferentes provincias argentinas, quienes disputaron partidas bajo un ritmo de siete minutos por participante, con dos segundos adicionales por cada movimiento. Chiappero consiguió imponerse en la clasificación general de su categoría, mientras que el fueguino Federico Torres finalizó como subcampeón con cuatro unidades.

Alfredo Chiappero sumó un nuevo título para Jujuy

El Maestro FIDE llegó al certamen como uno de los jugadores destacados de la delegación jujeña y consiguió quedarse con la primera posición. Su participación se desarrolló frente a representantes de distintas jurisdicciones, en una competencia que exigió rapidez para tomar decisiones y precisión en cada movimiento.

Con 20 años, Chiappero continúa ampliando su trayectoria dentro del ajedrez nacional. El deportista está vinculado a la Escuela de Ajedrez Rey Blanco y cuenta con antecedentes importantes, entre ellos varios campeonatos argentinos en categorías juveniles y participaciones internacionales.

Los Juegos Argentinos Urbanos reúnen a deportistas de todo el país

En el caso del ajedrez, el certamen reúne a representantes de 15 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con diferentes modalidades de competencia. La programación contempla pruebas de ajedrez rápido, blitz y ajedrez 960, además de categorías masculinas y femeninas.

Un 2026 con importantes resultados para el ajedrecista jujeño

La consagración en Buenos Aires se suma a otros resultados obtenidos por Chiappero durante esta temporada. En abril alcanzó el subcampeonato argentino Sub 20, mientras que en junio se consagró campeón invicto del torneo IRT Standard Sub 2400 Memorial Mario Guido García, disputado en Salta.

Con este nuevo primer puesto en los Juegos Argentinos Urbanos, Chiappero amplía su palmarés y vuelve a representar a Jujuy en lo más alto de una competencia nacional.

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