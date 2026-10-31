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31 de octubre de 2026 - 09:42
Jujuy.

Halloween en Jujuy: el truco casero para hacer sangre falsa

La maquilladora jujeña Belén Mamaní explicó cómo logra heridas realistas, cuánto tarda en crearlas y compartió un truco para Halloween

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Halloween en Jujuy: cómo lograr heridas y quemaduras realistas con maquillaje

Halloween en Jujuy: cómo lograr heridas y quemaduras realistas con maquillaje

En la previa de Halloween, la maquilladora jujeña Belén Mamaní compartió detalles sobre su trabajo con efectos especiales (FX), una técnica que permite recrear heridas, quemaduras, moretones y transformaciones físicas con resultados realistas. Además, explicó las diferencias con el maquillaje artístico y brindó consejos para quienes quieran caracterizarse en casa.

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Durante su visita a Arriba Jujuy, Mamaní contó que el maquillaje FX tiene características particulares que lo diferencian de otras ramas de la profesión.

"El maquillaje artístico va más abocado a la fantasía, se juega con los colores, los brillos, y el maquillaje FX es totalmente otro mundo" "El maquillaje artístico va más abocado a la fantasía, se juega con los colores, los brillos, y el maquillaje FX es totalmente otro mundo"

La especialista señaló que estas técnicas permiten modificar la apariencia de una persona mediante prótesis, materiales y diferentes procedimientos. Se pueden transformar narices, recrear dentaduras y alterar visualmente distintas partes del cuerpo, como ocurre en producciones cinematográficas.

"Yo digo que es transformar la anatomía de la persona porque podemos cambiarle totalmente la cara al actor, el cuerpo al actor" "Yo digo que es transformar la anatomía de la persona porque podemos cambiarle totalmente la cara al actor, el cuerpo al actor"

Un maquillaje de efectos especiales puede llevar más de seis horas

Uno de los aspectos que más llama la atención del maquillaje FX es el tiempo de elaboración. Mamaní explicó que sus producciones requieren planificación, preparación de materiales, aplicación de técnicas y grabación de contenido para redes sociales.

En su caso, un trabajo puede demandarle prácticamente toda una jornada, mientras que solo el proceso de maquillaje puede extenderse durante seis horas.

También destacó la importancia de los detalles para conseguir resultados realistas, especialmente cuando se trata de trabajos destinados a cámaras de cine o televisión, donde las caracterizaciones pueden observarse en primeros planos.

En ese sentido, mencionó como ejemplo la transformación del personaje Vecna, de la serie Stranger Things, cuyo proceso de caracterización requiere la aplicación de numerosas prótesis.

La maquilladora reconoció que todavía tiene mucho por aprender dentro de esta especialidad y expresó su deseo de participar algún día en una gran producción cinematográfica.

"Es mi sueño" "Es mi sueño"

Cómo se hacen las heridas, quemaduras y moretones con maquillaje

Mamaní explicó que las técnicas utilizadas dependen del tipo de lesión que se busca simular y del nivel de complejidad.

En el caso de las quemaduras pequeñas, pueden emplearse procedimientos relativamente sencillos. Sin embargo, cuando se necesita recrear una lesión extensa, el trabajo puede requerir moldes de la zona del cuerpo donde se colocará la prótesis.

Los moretones, en cambio, son más simples de realizar, aunque también necesitan una correcta combinación de colores y detalles para obtener un resultado convincente.

La especialista remarcó que el maquillaje FX exige precisión porque, especialmente en el ámbito audiovisual, debe mantener una apariencia realista incluso cuando la cámara se acerca al rostro o al cuerpo del actor.

Halloween en Jujuy: cuáles son los maquillajes más pedidos

Con la llegada de Halloween, crece el interés por las caracterizaciones de terror y los efectos especiales.

Según contó Mamaní, las heridas suelen ser las que más impresionan al público por su apariencia realista.

También explicó que los pedidos son muy variados y que no existe un personaje que predomine entre sus clientes. Entre los trabajos que tiene previstos mencionó una caracterización de Chucky y maquillajes que combinan técnicas sociales y artísticas, como el personaje de Medusa.

Además, destacó el interés que generan estas técnicas entre quienes comienzan a aprender. Recientemente dictó una clase de maquillaje FX y señaló que las participantes quedaron sorprendidas con los resultados obtenidos.

El truco de Belén Mamaní para hacer sangre falsa en Halloween

Para quienes quieran preparar un maquillaje casero durante Halloween, la maquilladora compartió una técnica sencilla para recrear sangre falsa utilizando ingredientes cotidianos.

La preparación consiste en mezclar miel líquida con un poco de colorante rojo y una pequeña cantidad de colorante azul, hasta conseguir la tonalidad deseada.

También recomendó incorporar un poco de maicena para espesar la mezcla y modificar su consistencia.

Esta alternativa permite conseguir una textura más densa para complementar disfraces y caracterizaciones de terror. Se recomienda evitar su aplicación cerca de los ojos, utilizar ingredientes aptos para el contacto con la piel y probar previamente una pequeña cantidad para descartar irritaciones.

Finalmente, Mamaní invitó a conocer sus trabajos y producciones en redes sociales, donde comparte sus transformaciones y el proceso detrás de cada maquillaje.

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