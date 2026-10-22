Pachamanga se viste de Halloween en Jujuy: cosplay, concursos y cultura asiática este sábado

La cultura asiática, el anime , el manga, el K-pop y los videojuegos volverán a ser protagonistas en Jujuy con una nueva edición de Pachamanga , que esta vez tendrá una temática especial de Halloween . El encuentro será este sábado 24 de octubre, de 15 a 21 horas , en el Multiespacio El Alto, ubicado en Alto Comedero.

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En diálogo con Canal 4, Esteban Lamas, integrante del staff, y Agustín Rossi, jurado del evento , brindaron detalles de la propuesta, que recientemente celebró su primer aniversario y continúa creciendo como espacio de encuentro para los aficionados a la cultura asiática.

El evento cumplió su primer año de actividades y sus organizadores destacaron la buena respuesta del público durante este tiempo.

"Hemos tenido nuestro primer aniversario, así que estamos contentos de poder celebrar un año ofreciendo este tipo de propuestas", expresaron.

Además, explicaron que el nombre Pachamanga nace de la combinación de dos conceptos: "Pacha", en referencia a la Pachamama, la tierra y las raíces culturales de Jujuy, y "manga", que hace alusión a las historietas japonesas.

La propuesta busca generar un espacio donde convivan distintas expresiones artísticas, desde el K-pop hasta el cosplay, promoviendo la creatividad y el intercambio cultural.

Halloween, disfraces y concursos con premios

Para esta edición, los organizadores preparan una jornada especial de Halloween, con actividades y competencias que permitirán a los participantes demostrar su creatividad.

Según adelantaron, habrá cuatro categorías de competencia, entre ellas una pasarela de disfraces y un concurso de cosplay.

En la pasarela, los participantes podrán mostrar sus caracterizaciones ante un jurado, mientras que el público también tendrá protagonismo en la elección del segundo puesto.

Por su parte, el concurso de cosplay será una de las competencias más exigentes, debido al trabajo de elaboración, interpretación y preparación que requiere cada personaje.

Los organizadores confirmaron que habrá premios sorpresa para los ganadores, con especial reconocimiento para quienes participen en la categoría cosplay.

Un evento para jóvenes, adultos y familias

Uno de los aspectos que destacan desde Pachamanga es que la convocatoria no está limitada a un público juvenil. Cada edición reúne a niños, adolescentes y adultos que encuentran en el anime, los videojuegos y la música un interés compartido.

"No hay edad para bailar ni hacer cosplay", señalaron durante la entrevista, al destacar que muchos adultos también participan por nostalgia y se reencuentran con personajes e historias que marcaron su infancia.

De esta manera, Pachamanga busca consolidarse como un espacio cultural para distintas generaciones, donde los asistentes pueden expresarse, compartir sus intereses y disfrutar de una propuesta diferente en Jujuy.

La cita será este sábado 24 de octubre, de 15 a 21 horas, en el Multiespacio El Alto, con una edición especial que combinará Halloween y la cultura asiática.